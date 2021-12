Fossacesia, bando per il rilascio delle concessioni demaniali estate 2022

Le domande di assegnazione delle concessioni demaniali dovranno pervenire entro le ore 12 del 17 gennaio 2022

FOSSACESIA – E’ stato pubblicato sul sito istitu.zionale del Comune di Fossacesia (fossacesia.org) il Bando per il Rilascio delle Concessioni Demaniali Marittime a carattere stagionali o temporanee per la stagione estiva 2022. Le domande di assegnazione delle concessioni, che dovranno essere indirizzate al Responsabile del Settore 3° Urbanistica ed Edilizia del Comune di Fossacesia, dovranno pervenire entro le ore 12 del 17 gennaio 2022, e all’apertura dei plichi si procederà in seduta pubblica il giorno seguente, 18 gennaio, alle ore 10, sempre negli uffici del Settore 3. Sul sito istituzionale, sono state pubblicate anche le 14 aree disponibili, individuabili nelle planimetrie consultabili insieme alla documentazione che dovrà essere presentata.