Fossacesia, al via la pulizia dei corpi di illuminazione pubblica [FOTO]

FOSSACESIA – Nel centro di Fossacesia si sta procedendo alla pulizia dei corpi dell’illuminazione pubblica. Le operazioni sono portate avanti dalla ditta appaltatrice SC Impianti di Chieti e rientrano negli interventi di manutenzione ordinaria. I punti luce dell’illuminazione pubblica, a causa del maltempo, non riuscivano a fornire una visibilità ottimale e si è quindi deciso per una pulizia delle superfici riflettenti dei corpi illuminanti.

Sono lavori necessari non solo per illuminare meglio le strade, ma soprattutto per renderle sicure alla circolazione dei pedoni e delle auto. Questi lavori, che finalmente tornano anche a rendere più sicure le vie del centro città, sono stati richiesti dal sindaco Enrico Di Giuseppantonio e dall’assessore ai Lavori Pubblici Danilo Petragnani.