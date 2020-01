Forum imprese su digitale oggi a Chieti Scalo [FOTO]

CHIETI – Un’occasione per i piccoli imprenditori e gli artigiani di entrare in contatto con le soluzioni innovative legate alle tecnologie digitali e alle tante applicazioni che esse offrono, per accrescere le potenzialità della propria azienda, migliorare le performance, accrescere i fatturati.

In corso nella sala Rossa della Camera di Commercio di Chieti-Pescara, a Chieti Scalo, l’incontro organizzato da Talent Garden e CNA, in partenariato con alcuni grandi colossi del settore, per approfondire i temi legati all’utilizzo che la rete e gli strumenti digitali mettono oggi a disposizione.

All’incontro, organizzato in collaborazione con CNA Giovani Imprenditori Abruzzo del presidente Luca Lecce, prendono parte una sessantina di imprese provenienti da tutta la regione.