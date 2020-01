Stanza per le donne vittime di violenza a Pescara

L’inaugurazione, nella sezione penale, in corrispondenza dell’aula uno del Tribunale di Pescara, venerdì 24 gennaio alle 10. Si tratta del primo Service che il Rotary Club di Pescara ha previsto di realizzare nel suo programma per l’anno rotariano 2019/2020

PESCARA – Il giorno 24 gennaio 2020, alle ore 10.00, presso il Tribunale di Pescara (Sezione Penale, piano terra, aula collegiale numero 1) verrà presentato il primo Service che il Rotary Club di Pescara ha previsto di realizzare nel suo programma per l’anno rotariano 2019/2020. Un’iniziativa sviluppata sulla base dell’indicazione fatta pervenire al Club Rotary, presieduto da Michele Serra, da uno dei vertici delle istituzioni locali, quale il Presidente del Tribunale di Pescara Dott. Angelo Mariano Bozza.

In particolare il Presidente Bozza aveva chiesto al Club Rotary di realizzare l’arredo di due stanze, che verranno identificate con targa recante il logo Rotary, da mettere a disposizione delle donne che hanno subito violenza, in occasione dei processi e in particolare nella fase di ascolto delle stesse in qualità di parti offese o testimoni nelle cause penali . Ciò al fine di evitare che siano costrette a condividere gli spazi destinati agli altri testimoni, spesso legati alla figura dell’imputato.

Il Rotary di Pescara ha condiviso con entusiasmo questa esclusiva opportunità, essendo nei compiti dello stesso andare incontro alle giuste richieste che pervengono dalla nostra comunità. Nei prossimi mesi verranno completati gli altri due Service, uno con l’acquisto di attrezzature per il reparto Ortopedia dell’Ospedale Civile di Pescara e l’altro con la 2^ Edizione del Premio D’Annunzio, che vede coinvolti gli alunni delle Scuole superiori di Pescara.

E’ del tutto evidente che vista l’importanza dell’evento ci sarà una presenza numerosa dei Soci e ciò al fine di condividere un service che recherà negli anni un aiuto significativo a tutte quelle donne che, dopo aver subito le atroci sofferenze derivanti da crimini abietti, potranno essere quanto meno

alleviate nel momento più delicato della loro richiesta di giustizia.