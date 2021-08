“Fontamara” va in scena a Casoli: ecco quando

L’opera di Ignazio Silone in scena a Palazzo Tilli con la compagnia “Officine Solidali Teatro & Arte” giovedì 12 agosto

CASOLI – Un intenso romanzo di vita e coraggio delle genti d’Abruzzo diventa spettacolo a Palazzo Tilli di Casoli (Chieti). Domani, 12 agosto, alle ore 19, sulla terrazza della dimora storica, la compagnia “Officine Solidali Teatro & Arte” porterà in scena “Fontamara” di Ignazio Silone, regia e adattamento del testo di Federica Vicino. Lo spettacolo, ad ingresso gratuito su prenotazione (chiamando al numero 342.5501354), rientra nell’ambito del programma “Sere d’estate”, una serie di manifestazioni che si concluderanno alla fine di agosto.

“Palazzo Tilli mantiene il suo legame con la storia ospitando la rappresentazione teatrale del romanzo di Silone – spiega Antonella Allegrino, proprietaria dell’edificio – Il legame è quello con la tematica antifascista che è fortemente presente nella memoria di questa dimora, la cui cantina e la Palazzina di via Del Fiore furono le sedi 2 e 3 dei campi di concentramento di Casoli durante il secondo conflitto mondiale. Sarà uno spettacolo intenso e ricco di spunti di riflessione grazie all’interpretazione degli attori della compagnia ‘Officine Solidali Teatro & Arte’ da sempre impegnata nel teatro civile. Una riflessione che giunge in un momento particolarmente doloroso per la comunità casolana affranta per la grave perdita dell’amico Sergio De Luca. Con questo spettacolo raccogliamo la sua eredità etica e l’esempio di costante impegno nell’opera di valorizzazione del borgo di Casoli e del suo territorio”.

“E’ uno spettacolo corale, all’interno del quale alcuni passaggi sono risolti inserendo il linguaggio coreutico della danza, con coreografie curate da Ilaria Sacchetta e danzate dal corpo di ballo del liceo coreutico Misticoni-Bellisario di Pescara – sottolinea Federica Vicino – . C’è un percorso di attualizzazione delle tematiche del romanzo nella formula del teatro civile, che ci è propria. Insistiamo molto sul concetto dell’acqua bene pubblico perché la trama orbita attorno al fatto che al paese tagliano l’acqua.Gli abitanti tentano di protestare ma le autorità li ingannano fingendo una distribuzione equa tra il capoluogo e Fontamara. Inganno che i contadini non intuiscono a causa della loro ignoranza” .

Dopo lo spettacolo, alle ore 20.30 sarà possibile partecipare alla cena a tema “A tavola con Fontamara”. Prima dello spettacolo sarà possibile prendere parte a una visita guidata all’interno del Palazzo in programma alle ore 17. Anche per la cena e la visita è necessaria la prenotazione al numero 342.5501354.

La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti.

Le visite guidate potranno essere prenotate anche il giovedì e la domenica alle ore 19. Per info, prenotazioni visite guidate all’interno del Palazzo e spettacoli: 342.5501354.