Nasce il Soroptimist International Club di Sulmona: la data fondazione

La cerimonia di fondazione si terrà il 16 Luglio 2022 presso l’Abbazia di Santo Spirito al Morrone a Sulmona

SULMONA – Il Soroptimist International d’Italia pone un’altra bandierina in Abruzzo con la fondazione del Club di Sulmona, 5° Club della regione e 172° dell’Unione Italiana.

La Cerimonia di Fondazione si terrà il 16 Luglio 2022 alle ore 18:00 presso la suggestiva Abbazia di Santo Spirito al Morrone, Badia (Sulmona).

Consegna la Charte Anna Marie Vreman SIE Scholarship & Mentoring Committee Chair alla presenza di Giovanna Guercio Presidente dell’Unione Italiana. Madrina Francesca Pompa del Club dell’Aquila.

La nascita del nuovo Club è stata opera del Club aquilano, Presidente Flavia Stara, a cui hanno dato un significativo apporto il Club di Chieti con Maria Antonietta Salmè – Jaana Simpanen e Alessia Ferreri del Comitato Estensione.

Sarà un evento ricco di emozioni e spunti di riflessione per le Fondatrici e per tutte le Soroptimiste. Con il Club di Sulmona, Presidente designata Cinzia Di Gesualdo, inizia un nuovo percorso che contribuirà a diffondere i valori etici del Soroptimist, che da sempre si impegna per i Diritti Umani, la Pace nel Mondo e il buon volere internazionale, per mettere in luce il potenziale delle donne, accettare le diversità, promuovere lo sviluppo sostenibile, il volontariato e l’amicizia.

“È un momento di entusiasmo e gioia dell’intera Unione la fondazione del Club di Sulmona – dichiara Giovanna Guercio, Presidente Nazionale – a cui tutte le Socie sono invitate a mettere a disposizione la propria esperienza e amicizia Soroptimista, favorendo l’armonioso inserimento delle nuove “sorelle” nella nostra “famiglia” di oltre 5000 Socie e dal 16 luglio prossimo, di 172 Club!”

Sono ben trentacinque le socie fondatrici del Club di Sulmona, pienamente in linea con la caratteristica del Soroptimist International che è quella di essere un’associazione mondiale di donne impegnate in attività professionali e manageriali, una voce universale per le donne che si esprime attraverso la presa di coscienza, il sostegno e l’azione.

Un numero eletto di donne attive, compresa la Presidente Cinzia Di Gesualdo:

Arquilla Agata – Dirigente sanitario

Caroselli Antonella – Impiegata ASL

Cianferra Maria Isabella – Ristoratrice

Colasante Iolanda Alicia –Medico Fisiatra ASL 1

D’Angelo Corinna – Arredamento e Progettazione Interni ed Esterni

De Chellis Antonella – Gestore Agriturismo

De Monte Aurelia – Titolare Farmacia

Di Benedetto Elide – Dirigente medico Anestetista

Di Censo Roberta – Segretaria Amministrativa Studio Dentistico

Di Gesualdo Cinzia – Commercio Abbigliamento

Di Marzio Katia – Commercialista

Di Massa Maurizia – Dirigente Comunale

Di Massa Stefania – Danza e Spettacolo

Di Meglio Patrizia – Marketing Turistico

Di Mercurio Mirta – Sanitaria

Di Roberto Eleonora – Rivendita e progettazione infissi e porte

Fantauzzi Caterina – Dirigente Scolastico

Festa Franca – Presidente Dopolavoro Ferroviario

La Porta Antonietta – Impiegata Amministrativa

Latini Valentina – Organizzazione Eventi

Leombruni Maria Vincenzina – già Imprenditrice settore Tessile

Leonarduzzi Luisa – Agente Immobiliare

Liberatore Lucia – Assaggiatore olio

Liberatore Sara – Architetto

Margiotta Francesca – Enologa

Naccarella Antonella – Docente

Pace Cecilia – Imprenditrice Agricola

Pecilli Laura – Medico Specialista – Sport

Pennella Ines – Medico Ospedaliero – oculista

Pietrosanti Claudia – Titolare Centri Estetici

Ranalli Maria – Titolare Negozio Ottica

Sandonato Jessica – Amministratrice di Condominio

Santacroce Mariadora – Hotel Manager

Sarrocco Tiziana – Odontoiatra Titolare Studio Dentistico

Schiappa Carmela – Impiegata Laboratorio Analisi