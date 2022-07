Strada Statale 260 Picente, proseguono i lavori del terzo lotto

Riaperto al traffico in configurazione provvisoria un nuovo tratto di 1,5 km, ammodernato per 4 km il tracciato tra San Pelino (Cagnano Amiterno) e Marana (Montereale)

L’AQUILA – Proseguono i lavori, avviati da Anas (Gruppo FS Italiane) lo scorso 5 maggio 2020, per l’ammodernamento del tracciato della strada statale 260 “Picente” tra San Pelino (Cagnano Amiterno) e Marana (Montereale) in provincia di L’Aquila, per un investimento complessivo di 24,6 milioni di euro.

Al fine di poter completare le attività previste per lo svincolo di “Cagnano Amiterno” è stata aperto al traffico, in configurazione provvisoria, il tratto di nuova realizzazione per una lunghezza complessiva 1,5km.

I lavori, costituiscono il terzo lotto dell’ammodernamento della statale, in continuità con il secondo lotto aperto nel 2005 e con il quarto lotto (Marana-Cavallari) in corso di realizzazione, nell’ambito della direttrice L’Aquila-Amatrice.

Le lavorazioni stanno riguardando la costruzione di un nuovo tratto in variante all’abitato di San Pelino e la rettifica delle curve che caratterizzavano il precedente tracciato, per un’estensione complessiva di circa 4 chilometri.

La nuova sede stradale avrà una larghezza di 9,5 metri, con 2 corsie da 3,5 metri, una per senso di marcia, e banchine laterali da 1,25 metri.

Nell’intervento sono state costruite due gallerie, una naturale di 136 metri e una artificiale di 210 metri, oltre a 3 svincoli per consentire la connessione con i centri abitati e con la viabilità secondaria.

Grazie a questo intervento è stato possibile migliorare la fluidità del traffico ed a innalzare il livello di servizio e degli standard di sicurezza della circolazione, oltre che a eliminare il traffico dall’abitato di San Pelino.