Abruzzo, Fondazione Sorella Natura: nasce la delegazione regionale

Il 2 ottobre a Popoli una Giornata APE ( Ambiente, Pace e Ecologia).Scienziati, ecologisti e dirigenti della Fondazione parleranno con gli studenti del Liceo Scientifico

ABRUZZO – Nasce in Abruzzo la delegazione regionale della Fondazione Sorella Natura ed il coordinamento è affidato a Francesco Di Felice. Giovane da sempre impegnato in tematiche ambientali, con grandi capacità organizzative, messe in luce anche nella sua attività di consigliere comunale eletto in una lista civica nel proprio comune di residenza, Vittorito, conseguirà a breve la laurea in Ingegneria Informatica e Automatica.

La Fondazione Sorella Natura è nata in Assisi come Associazione nel 1991 e nel frattempo trasformata in Fondazione, opera in Italia e nel mondo per la tutela, la cultura e l’educazione ambientale traendo ispirazione dagli insegnamenti di San Francesco e dell’Enciclica Laudato Si’.

FSN è impegnata nella diffusione della Saggia Ecologia con varie attività fra le quali il Progetto Ambientiamoci a Scuola, giunto al IX anno; le Giornate APE -Ambiente Pace Ecologia-; la costituzione di Gruppi territoriali di Guardie Ambientali Volontarie Custodi del Creato, attraverso un Corso Base telematico aperto a tutti; storia, finalità, obiettivi a breve, attività della FSN sul sito www.sorellanatura.org

Il 2 Ottobre si terrà a Popoli una Giornata APE, nella quale illustri scienziati ed ecologisti parleranno con gli studenti del Liceo Scientifico insieme ai massimi dirigenti della Fondazione.

FSN annovera esponenti di spicco della vita religiosa, culturale, sociale, politica, economica e scientifica.

Affiancano il presidente e fondatore prof. Roberto Leoni, i vice presidenti sen. Maria Pia Garavaglia, già Ministro della Salute ed on. Angelo Sanza. Il segretario generale è il dr. Umberto Laurenti.

La Fondazione si avvale altresì di un Comitato Scientifico di cui fanno parte eminenti personalità del mondo accademico e della ricerca: scopo di tale comitato è quello di fornire solide basi scientifiche delle attività progettuali della Fondazione in campo ambientale con approccio multidisciplinare.

Presidente di tale Comitato è il prof. Franco Cotana, Ordinario di Fisica Tecnica Industriale dell’Università di Perugia: fanno parte del comitato Francesco Profumo, già Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca ed il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi dell’Aquila, Paola Inverardi.

Nell’iniziare il suo lavoro di Delegato regionale, Francesco Di Felice: ha espresso il seguente proposito:

“Lavoreremo sul territorio per la diffusione di una corretta cultura ambientale che risponda agli incoraggiamenti di Giovanni Paolo II quando la nostra Fondazione nacque ed agli insegnamenti di Papa Francesco nell’enciclica Laudato SI’. In un momento in cui la tutela del Creato è divenuta una priorità internazionale e’ importante che noi giovani ci mettiamo in campo come parte attiva per la diffusione di buone pratiche che affondino saldamente le radici nell’humus del “bene comune” e che cerchino di avvicinare “l’ecologia” e “l’economia”, termini con matrice semantica comune ma che, oggi, spesso, sono su piani antitetici. E ci mettiamo subito all’opera per organizzare una serie di iniziative concrete: la prima sfida per la delegazione abruzzese sarà la realizzazione a Popoli della giornata “APE” . “Ci vediamo a Popoli martedi 2 ottobre !”