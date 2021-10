L’Aquila, la Fondazione Magna Charta inaugura la nuova sede

La nuova sede della Fondazione sarà inaugurata nel pomeriggio del 5 ottobre alla presenza del senatore Quagliarello

L’AQUILA – Martedì 5 ottobre, alle ore 17:30, sarà inaugurata in via dei Sali 30 (nelle vicinanze di Porta Castello) a L’Aquila la nuova sede della fondazione Magna Carta. Presente all’evento il senatore Gaetano Quagliariello, presidente nazionale di ‘Magna Carta’, e gli amici aquilani e abruzzesi che ne seguono l’attività sul territorio. Sarà anche l’occasione per fare il punto sulle iniziative in cantiere e sui principali temi dell’attualità.