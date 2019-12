Montorio al Vomano: folletti, magia, acrobazia, musica e preghiera per il borgo

Tanti spettacoli per una offerta di intrattenimento di attrazione per grandi e piccini. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza

MONTORIO AL VOMANO (TE) – Folletti, magia, acrobazia, musica e preghiera nelle vie del Borgo nel fine settimana che ci attende per questo Natale a Montorio al Vomano, promosso dall’Assessore alla Cultura Lorenzo Valleriani, per un’offerta d’intrattenimento di grande attrazione per grandi e piccini.

Venerdì 27 dicembre ore 17,30 La notte di Santa Claus Il coinvolgente spettacolo itinerante nel borgo con gli gnomi, elfi e folletti di Santa Claus, storie magiche e incantate raccontate e recitate dai mitici folletti, per divertirsi scoprendo gli angoli più belli del paese partendo da Piazza Orsini.

Sabato 28 dicembre ore 17,30 All’InCirco Varietà All’InCirco Varietà è un crescendo pirotecnico di comicità, magia, acrobazia, poesia e follia. Uno spettacolo d’arte varia a cavallo tra il circo teatro e il cabaret. Lo spettacolo è godibile dai 0 ai 100 anni, può essere degustato a qualsiasi ora del giorno e della notte, prima e dopo i pasti.

Domenica 29 dicembre dalle ore 16,00 Novena alle Madonnelle e Musica al Presepe Un singolare percorso che, per le vie del paese porterà musica e preghiera ale “Madonnelle” come erano chiamate le edicole votive, per fermarsi al Presepe del compianto Maestro Gavioli.

Costo del biglietto 1€ devoluto al reparto di Pediatria dell’Ospedale Mazzini di Teramo

Info sulla Pagina Facebook di ACS Abruzzo Circuito Spettacolo

Info: Ass.re Lorenzo Valleriani 334 8205545