Uscita didattica degli studenti dell’IIS di Montesilvano a Moscufo

L’Alessandrini in visita alla “Compagni del Caffè” a Moscufo

MONTESILVANO (PE) – Nei giorni scorsi, gli alunni della classe 4 A AFM dell’ IIS ” Emilio Alessandrini” di Montesilvano: Giuseppe Abagnale, Matteo Aielli, Barbara De Luca, Chiara Di Francesco,Guido Di Sante, Riccardo Ferretti, Martina Macrì, Simone Micheletti, Alessio Musa, Lorenzo Piselli, Ricardo Saenz, Domiziana Sichetti, Beatrice Silvestri, insieme ai colleghi della 4 A SIA: Sara Alessandrelli, Angela Belfiglio, Giuseppe Centorame, Giorgia Cilli, Simone Cilli, Stefano Comignani, Giammarco D’ Agostino, Alessandro De Leonibus, Luca Dell’ Elce, Jacopo Diodoro, Luis Frasheri, Lorenzo Giansante, Alessia Marchionne, Matteo Orifiamma, Mattia Ravicini, William Shameti, Daniele Sticchiotti, accompagnati dai docenti: Luigia Piccaluga e Marco Centorame si sono recati a Moscufo per la visita aziendale alla “Compagnia del Caffè”. La “Compagnia del Caffè”, conosciuta per il suo storico marchio Universal Caffè, è un’azienda pescarese pluripremiata per la sua etica della gestione aziendale, da sempre votata alla correttezza e al rispetto di ogni singola figura con cui Universal entra in contatto. I riconoscimenti internazionali conseguiti, d’altronde, dimostrano l’ottimo ‘stato di salute’ dell’azienda, nei confronti di clienti, stakeholder e fornitori. La “Compagnia del Caffè”, da sempre, ha investito ed innovato, potenziando il servizio al cliente, l’assistenza, la formazione, l’organizzazione e promuovendo il mondo e la cultura del caffè inteso non soltanto come semplice prodotto.

L’uscita didattica rientra nelle attività didattiche previste, nell’ambito della disciplina di Economia Aziendale, al fine di conoscere le realtà industriali presenti nel territorio abruzzese e l’importanza delle stesse nello sviluppo economico della regione. La visita aziendale, condotta da Alessio Berardo, responsabile della torrefazione e da Francesco Giansante, responsabile vendite estero, va inquadrata nell’attività di alternanza scuola-lavoro.

Con la Legge 107/2015, per intenderci la cosiddetta Buona Scuola del Governo Renzi, questo nuovo approccio alla didattica, rivolto a tutti gli studenti del secondo biennio e dell’ultimo anno, prevede obbligatoriamente un percorso di orientamento utile ai ragazzi nella scelta che dovranno fare una volta terminato il percorso di studio. Il periodo di alternanza scuola-lavoro si articola in 400 ore per gli istituti tecnici e 200 ore per i licei. Un impegno gravoso a cui bisognerebbe aggiungere ( condizionale quanto mai d’obbligo ndr) il carico di lavoro relativo all’attività curriculare.