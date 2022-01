“Fino alle stelle – scalata in musica lungo lo stivale” a Tagliacozzo

Al Teatro Talia prosegue la stagione di prosa con “Fino alle stelle – scalata in musica lungo lo stivale” in scena il 6 febbraio

TAGLIACOZZO – Domenica 6 febbraio alle ore 18:00, andrà in scena nell’ambito della stagione teatrale di prosa 21/22 del Teatro Talia lo spettacolo “…Fino alle stelle! – Scalata in musica lungo lo Stivale” una commedia musicale romantica, commovente e al contempo esilarante, dal sapore tipicamente nostrano di Agnese Fallongo con la regia di Raffaele Latagliata. Una produzione Teatro de gli Incamminati, con Agnese Fallongo e Tiziano Caputo.

Lo spettacolo sostituisce, per indisposizione di parte della compagnia la pièce “Panni fritti fatti in casa” che sarà recuperata nella prossima stagione teatrale.

Ambientata nell’Italia degli anni Cinquanta, “Fino alle stelle” narra l’impresa di Tonino e Maria, lui cantastorie e musicista dall’animo poetico, lei fanciulla dal temperamento mite ma dal talento straordinario e inconsapevole: i due lasciano la Sicilia alla volta del Belpaese per sfidare la sorte e realizzare i sogni di fama e successo nel mondo dello spettacolo. Un viaggio attraverso regioni, dialetti e leggende, ma anche un viaggio interiore alla ricerca del riscatto, che si fa metafora di un’epoca – quella del Secondo Dopoguerra – che ha visto l’Italia nella sua veste più autentica e sincera, consacrandola a un immaginario collettivo che dura ancora oggi.

«Con “…Fino alle Stelle! – Scalata in musica lungo lo Stivale” avremo modo di assistere a uno spettacolo di alto livello, ideato e allestito da talenti ampiamente riconosciuti nella scena teatrale italiana contemporanea. Sono certo che resterete colpiti dalla straordinaria bravura del duo Fallongo e Caputo che hanno saputo dare vita ad uno spettacolo intenso, poetico e molto divertente» commenta Patrizio Maria D’Artista, direttore artistico del Teatro Talia.

I biglietti per “…Fino alle stelle! – Scalata in musica lungo lo Stivale” sono in vendita presso Tagliacozzo Turismo – Info Point e sulla piattaforma online Oooh.events con le seguenti tariffe: Platea e palchi di I € 20 (ridotto € 18), Palchi di II ordine € 18 (ridotto € 15), III ordine € 15 (ridotto € 12). I ridotti sono accordati per over 65, under 18, dipendenti del Comune ed enti convenzionati per gruppi di almeno 10 abbonati, studenti universitari under 25. Il giorno dello spettacolo sarà possibile acquistare i biglietti sia online che presso il Botteghino del Teatro.

Per informazioni contattare il numero 3493267243 oppure collegarsi ai canali social del teatro.

Tutti gli abbonati e coloro che avessero già acquistato il titolo d’ingresso per “Panni fritti fatti in casa” potranno accedere domenica 6 febbraio con lo stesso biglietto.