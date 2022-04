Final 4 di Coppa Italia 2022 “Trofeo Antonio Maglio” a Pescara: programma

PESCARA – Al PalaElettra di Pescara venerdì 29 e sabato 30 aprile si svolgerà l’evento che assegnerà la Coppa Italia 2022 “Trofeo Antonio Maglio”. La Deco Metalferro Amicacci Abruzzo è la società organizzatrice, e come già accaduto nel 2017 la scelta della sede è ricaduta su Pescara. Si sfideranno le squadre classificate nelle prime due posizioni dei due gironi di Serie A, in un incrocio che riproporrà le semifinali di Play Off appena disputate: da una parte Amicacci Abruzzo contro Studio3A Millennium Padova, dall’altra UnipolSai Briantea84 Cantù contro S.Stefano Avis.

Come nel 2017 è stata molto partecipata la collaborazione con il mondo sportivo e sociale e con le istituzioni pescaresi, come ha voluto sottolineare il presidente dell’Amicacci Abruzzo Edoardo D’Angelo nella conferenza stampa di presentazione tenutasi presso la sala consigliare del Comune di Pescara: “Siamo orgogliosi di aver avuto l’opportunità di organizzare un evento così importante per il nostro movimento. Vorrei cogliere l’occasione per ringraziare il Sindaco di Pescara Carlo Masci, il vice sindaco Gianni Santilli, l’assessore allo sport Patrizia Martelli, l’assessore al sociale Nicoletta Di Nisio, il presidente del Pescara Basket Luca Di Censo e tutta la città che ci ospita per queste Final 4 di Coppa Italia. Speriamo di vedere un Pala Elettra gremito venerdì pomeriggio per la prima semifinale in programma”.

La squadra guidata in panchina da Carlo Di Giusto, che ha già ottenuto in questa stagione l’importante traguardo delle Finali scudetto, con gara 1 in programma il 14 maggio, avrà una prima grande opportunità di conquistare uno storico trofeo nazionale nel 40° anno di attività della società abruzzese. Le semifinali e la finale per il terzo posto saranno in diretta streaming sulla pagina ufficiale della Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina mentre la finalissima sarà in diretta televisiva su Rai Sport.

Programma

Venerdì 29 aprile

Semifinale 1: Deco Metalferro Amicacci Giulianova vs Studio 3A Millennium Padova – ore 16:00

Semifinale 2: UnipolSai Briantea84 Cantù vs Santo Stefano AVIS – ore 18.30

Sabato 30 aprile

Finale 3°-4° posto: perdente Semifinale 1 vs perdente Semifinale 2 – Ore 08.45

Finale 1°-2° posto: vincente Semifinale 1 vs vincente Semifinale 2 – Ore 12:00 (diretta tv Rai Sport)