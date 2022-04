Disinfestazione a Spoltore, intervento tra il 27 e il 28 aprile 2022

SPOLTORE – Il Comune di Spoltore la Rieco avvisano la cittadinanza che nella notte tra mercoledì 27 e giovedì 28 aprile, a partire dalle 23.30, è previsto un intervento di disinfestazione contro zanzare e insetti. Pertanto si invitano tutti i residenti chiudere le finestre delle abitazioni, a non lasciare all’aperto cibo o altre sostanze commestibili, panni o altri indumenti e così via. Per informazioni è possibile rivolgersi al numero verde 800 521506 attivo dal lunedì al sabato (festivi esclusi) dalle 8.30 alle 14.30 e dalle 15.00 alle 18.00.

