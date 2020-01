Film in Abruzzo: novità al cinema dal 23 gennaio 2020 [trailers]

Sei i film in uscita nelle sale da giovedì 23 gennaio 2020. Tra questi Figli, 1917 e In the trap – Nella trappola. Trame e trailers

All'interno dei link qui sotto presenti potrete invece trovare i titoli dei nuovi film previsti nei principali cinema d'Abruzzo

Sam Mendes, il regista premio Oscar di Skyfall, Spectre e American Beauty, porta al cinema la sua singolare visione dell’anno cruciale della prima guerra mondiale, il 1917. Al culmine della prima guerra mondiale, due giovani soldati britannici, Schofield e Blake ricevono una missione apparentemente impossibile. In una corsa contro il tempo, devono attraversare il territorio nemico e consegnare un messaggio che arresterà un attacco mortale contro centinaia di soldati, tra cui il fratello di Blake.

Arriva sul grande schermo Figli, un film di Mattia Torre con Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea per la regia di Giuseppe Bonito. Nicola e Sara sono una coppia innamorata e felice. Sposati da tempo, hanno una figlia di sei anni e una vita senza intoppi, fino a quando l’arrivo del secondo figlio li farà scontrare con l’imprevedibile.

In the Trap – Nella trappola è un film di genere horror del 2020, diretto da Alessio Liguori. Philip è un trentenne che lavora come correttore di bozze. Da quai due anniè bloccato in casa da una forza oscura che lo tortura e non gli permette di scappare. Un giorno Philipconosce Sonia, la ragazza che abita nell’appartamento sopra il suo, la quale lo convince che l’incuboè frutto della sua immaginazione.

Just Charlie – Diventa chi sei è un film diretto da Rebekah Fortune. Charlie è un adolescente della provincia inglese con un grande talento per il calcio. Una delle squadre più importanti, il Manchester City, gli offre un ingaggio da sogno, ma Charlie ha un segreto: è felice solo quando, di nascosto, può vestirsi da ragazza. Intrappolata nel corpo di un fanciullo, Charlie è combattuta tra il desiderio di compiacere le ambizioni che il padre ripone in lei e il bisogno di affermare la propria identità. La scelta che la attende rischia di mandare in pezzi la sua famiglia e mettere a repentaglio i suoi affetti più cari.

Tappo, cucciolo in un mare di guai è un film di animazione. Dopo la morte della sua amata e ricca padrona, Tappo, un cagnolino abituato a vivere nell’agio e nel lusso, viene inaspettatamente cacciato di casa e per la prima volta dovrà imparare a cavarsela da solo nel mondo reale. Dopo mille avventure nella grande città, riuscirà a trovare un nuovo padrone: Zoe, una ragazza che sogna di diventare una cantante famosa e che vive in un seminterrato.



Il Drago di Romagna è il primo film sul gioco del Mah Jong a Ravenna, un singolare esempio di ibridazione culturale tra Cina e Romagna. Per uno strano e curioso caso infatti, il gioco cinese del Mah Jong, in patria giocato fino ai primi del novecento esclusivamente dall’imperatore e dalla sua corte, in Romagna e in particolare nella città di Ravenna è stato almeno fino agli anni ‘90 del secolo scorso il gioco più praticato e diffuso