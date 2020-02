Film in Abruzzo: novità al cinema dal 13 febbraio 2020 [trailers]

Sette i film in uscita nei cinema d’Abruzzo da giovedì 13 febbraio 2020. Tra questi Gli anni più belli e Fantasy Island Trame e trailers

REGIONE – Sono sette le nuove pellicole che ci attendono sul grande schermo dal 13 febbraio 2020. Accanto alle informazioni di questi film anche il trailer.

All’interno dei link qui sotto presenti potrete invece trovare i titoli dei nuovi film previsti nei principali cinema d’Abruzzo e cliccando sui nomi delle singole strutture anche gli orari e altre informazioni utili come i prezzi dei biglietti e altri servizi disponibili.

FILM IN PROGRAMMAZIONE IN ABRUZZO: Pescara – Chieti – Teramo – L’Aquila



Cominciamo con Gli anni più belli, diretto da Gabriele Muccino. Il film racconta la storia di quattro amici, interpretati da Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart e Claudio Santamaria, nell’arco di 40 anni, dagli anni ottanta a oggi. Giulio, Gemma, Paolo e Riccardo sono fratelli e amici fin dall’adolescenza. Nell’arco di 40 anni vengono raccontate le loro aspirazioni, i successi e i fallimenti, raccontando anche i cambiamenti dell’Italia e degli italiani-

In Fantasy Island, prodotto dalla BlumHouse (Scappa – Get Out e Halloween), l’enigmatico Mr. Roarke riesce a far avverare i sogni dei suoi fortunati ospiti, in un lussuoso, quanto remoto, villaggio vacanze tropicale. Ma quando le fantasie diventano incubi, gli ospiti dovranno risolvere il mistero dell’isola per fuggire e mettere in salvo le loro vite.

Il lago delle oche selvatiche è il film scritto e diretto da Dioa Yinann. Appena uscito di prigione, Zhou Zenong finisce nel mezzo di una faida tra bande di motociclisti che si conclude con la morte di un poliziotto. Braccato dalla legge e dalle bande rivali, l’uomo si ritrova in fuga per il paese assieme a una prostituta incontrata a una stazione ferroviaria.

Memorie di un assassino è un film del 2003 diretto da Bong Joon-ho. É l’adattamento cinematografico del romanzo Come and See Me di Kim Kwang-rim. Corea del Sud, 1986. In una piccola cittadina di campagna, in un canale di scolo lungo una strada che attraversa i campi coltivati, viene ritrovato il corpo di una giovane donna barbaramente stuprata ed uccisa. Poco tempo dopo viene ritrovata un’altra vittima.

Basato sul famosissimo franchise videoludico Sega, Sonic – Il film racconta la storia del riccio più veloce del mondo e della sua incredibile avventura nella sua ‘nuova casa’, la Terra. Nel film, Sonic e il suo nuovo migliore amico Tom (James Marsden) si uniscono per difendere il pianeta dal genio malvagio, il Dr. Robotnik (Jim Carrey) e dai suoi diabolici piani per il dominio del mondo.

A questi film aggiungiamo due documentari. Caterina è un film diretto da Francesco Corsi e dedicato alla cantante ed etnomusicologa Caterina Bueno. Il film è stato presentato in anteprima alla 60ª edizione del Festival dei popoli di Firenze, in concorso nella sezione italiana. Alla mia piccola Sama segue la vita di Waad al-Kateab, studentessa siriana ad Aleppo, dal 2011 al 2016, testimoniando continuativamente attraverso lo sguardo della sua videocamera le vicende della città e dei suoi abitanti durante la guerra civile siriana, dalle prime proteste fino alla battaglia di Aleppo. Nel mentre, la vita di Waad al-Kateab si lega con quella di Hamza, un giovane medico, col quale si sposa ed ha una bambina, Sama, che cerca di crescere nel miglior modo possibile tra i bombardament