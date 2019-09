Film in Abruzzo: novità al cinema dal 19 settembre [trailers]

Dieci i film in uscita dal 19 settembre. Tra questi C’era una volta…a Hollywood, Rosa e I migliori anni della nostra vita. Trame e trailers

Documentari, commedie, drammatici, horror, entimentali, noir: sono le dieci nuove pellicole che ci attendono sul grande schermo dal 19 settembre. Accanto alle informazioni di questi film anche il trailer. All’interno dei link qui sotto presenti potrete invece tovare i titoli dei nuovi film previsti nei principali cinema d’Abruzzo e cliccando sui nomi delle singole strutture anche gli orari e altre informazioni utili.

Cominciamo con Chiara Ferragni Unposted, documentario che racconta e analizza la figura di Chiara Ferragni, celebre modella e icona di stile, divenuta regina indiscussa del mondo della moda grazie a un sapiente uso dei social network.

Proseguiamo con C’era una volta…a Hollywood, il film drammatico di Quentin Tarantino. Rick Dalton, attore televisivo di telefilm western in declino, e la sua controfigura Cliff Booth cercano di ottenere ingaggi e fortuna nell’industria cinematografica al tramonto dell’età dell’oro di Hollywood.

Lunetta Savino è la protagonista di Rosa, la storia di una donna meridionale di sessant’anni, sposata da quaranta con lo sloveno Igor. La scomparsa della figlia più giovane, Maja, ha eretto tra i due un muro insormontabile, anche se continuano a convivere. Rosa scopre che Maja vendeva sex toys insieme a Lena, una parrucchiera che organizza incontri per donne che desiderano riscoprire il proprio corpo e la loro sessualità; da lì verrà a contatto con altre donne e troverà una nuova forza dentro di sé che le permetterà di prendersi cura non solo di se stessa, ma anche di chi ama.

Antropocene – L’epoca umana è un film documentario canadese, presentato in anteprima al Toronto International Film Festival del 2018. Una testimonianza potentemente visiva di come l’uomo ha operato sull’ambiente negli ultimi 100 anni, tanto da far parlare di una nuova epoca geologica: l’Antropocene. Attraverso il lavoro di Edward Burtynsky, uno dei più grandi fotografi paesaggisti al mondo, un viaggio attraverso i deserti, le montagne, le foreste, le profondità degli oceani su cui incombono i segni sempre più incisivi dell’uomo, dall’urbanizzazione incontrollata allo sfruttamento selvaggio del suolo. Un rigoroso affresco, supportato da un team di scienziati e realizzato con strumenti di ripresa avanguardistici, che affascina e al contempo fa riflettere sul tema sempre più urgente della conservazione del nostro habitat.

Burning- L’amore brucia è un film drammatico coreano. Quando Jongsu, un aspirante scrittore, incontra Haemi, un’amica d’infanzia, si innamora di lei. La ragazza, però, parte per un lungo viaggio e ritorna con un nuovo fidanzato, tanto ricco quanto misterioso, che confessa di avere una strana passione.

Eat local – A cena con i vampiri è il film horror diretto da Jason Flemyng. Una volta ogni cinquant’ anni i vampiri britannici si riuniscono in una fattoria per fare il punto della situazione. Questa volta dovranno discutere anche l’aggiunta di un nuovo membro, Sebastian Crockett, attirato nella fattoria dalla sexy Vanessa. Il colonnello delle forze speciali ammazza vampiri è venuto a conoscenza della riunione segreta ma non ha con se un numero di uomini sufficiente per affrontare la congrega di vampiri.

I migliori anni della nostra vita, per la regia di Claude Lelouch, è una commedia sentimentale. Jean-Louis Duroc, un tempo campione a livello internazionale di auto da corsa, si trova in una casa si riposo. Tra i suoi ricordi c’è Anne Gauthier, con la quale ha vissuto tanti tanti anni prima una storia d’amore. Il figlio Antoine decide di andare a cercare la donna, pensando, che se Anne accetterà di recarsi a trovarlo, questo forse potrà fare del bene a suo padre. Nella commedia Il colpo del cane, l loro primo giorno da dogsitter, Rana e Marti subiscono il furto del bulldog francese che gli era stato affidato da una ricca signora. Decidono di mettersi all’inseguimento del ladro, un sedicente veterinario che sostiene di chiamarsi Dr Mopsi.

Selfie di famiglia è la commedia emozionante di Lia Azuelos. Héloïse è una mamma single: ha tre figli, un ristorante da mandare avanti. Ma la diciottenne Jade, la più giovane di casa, presto lascerà il nido per continuare i suoi studi in Canada. Mentre la partenza di Jade si avvicina, Héloïse ripensa ai loro ricordi e si improvvisa regista filmando con il suo telefono i loro momenti insieme prima del viaggio, rendendoli unici grazie alla complicità che ha sempre saputo creare con sua figlia.



Chiudiamo questa carrellata di novità con il noir Torino nera. Il barbone Carlo assiste per caso all’omicidio di una giovane prostituta durante una messa nera. Scoperto dagli assassini riesce a fuggire e la mattina seguente si reca in commissariato a denunciare. Il vicecommissario Megretti comincia a deriderlo anche a causa dei suoi precedenti per mitomania. Carlo, rendendosi perfettamente conto della gravità del reato a cui ha assistito, decide di rivolgersi a un detective privato, che però rifiuta di occuparsi del caso in quanto teme di non essere pagato. Il barbone rinuncia ad avere giustita ma il finale sarà rocambolesco e inaspettato.