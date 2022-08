Il film “Il male non esiste” per la rassegna cinematografica a Giulianova

GIULIANOVA – In programma domani sera, sul piazzale della banchina di riva del porto, il terzo titolo della rassegna cinematografica “Profondo blu”, organizzata dall’ Ente Porto con il Patrocinio del Comune di Giulianova.

Il film in cartellone è “Il male non esiste”, dell’ iraniano Mohammad Rasoulof, Orso d’Oro, nel 2020, al 70esimo Festival del Cinema di Berlino. Il regista non poté ritirare personalmente il premio perché agli arresti domiciliari a Teheran. Pochi giorni dopo la cerimonia, venne condannato ad un anno di carcere e al divieto di fare cinema per i successivi due anni, a causa di una sentenza in cui tre dei suoi film erano stati ritenuti di propaganda contro il governo iraniano.

“Il male non esiste” racconta quattro storie, quattro ritratti della fragilità umana di fronte a scelte obbligate e alle responsabilità che ne derivano. “ Vite diverse – ha scritto la critica – ma inesorabilmente legate: vicende personali che, pur essendo ambientate nella società iraniana, toccano profondamente la coscienza e la storia di ognuno di noi, ponendoci di fronte a una domanda alla quale tutti dobbiamo rispondere: al posto loro, io cosa avrei fatto?”.

Ingresso libero. Inizio alle 21.