Fiera “i Sapori di San Martino” a Congiunti il 13 novembre

CONGIUNTI – Siamo giunti alla quinta edizione della fiera “ I Sapori di San Martino”, a Congiunti, organizzata dall’Associazione Culturale Congiunti. La fiera nasce dalla tradizione contadina della ricorrenza del “ San Martino”, che cronologicamente rappresentava la scadenza dei contratti di mezzadria e il contadino di fatto “ scasava” svuotando botti e dispense. Ma allo stesso tempo questa data rappresentava la chiusura della stagione agricola: finita la vendemmia, finita la raccolta delle olive, si approfittava dell’occasione per festeggiare, svuotando le vecchie botti, utili per essere riempite a breve con il nuovo vino.

Il San Martino dal contadino, è festeggiato come premio per il lavoro svolto durante l’anno, e per augurare buon auspicio per la stagione successiva. Da qui nasce la fiera “ I Sapori di San Martino”, dove protagonisti assoluti sono gli uomini e i prodotti del territorio, vino in primis.

Essendo una festa dedicata alle tradizioni contadine, non potevano mancare i mezzi agricoli, che a seguito di una sfilata, e della Santa Messa, alle 12.30 riceveranno la benedizione dal parroco.

Dal mattino il parco comunale di Congiunti sarà teatro di oltre 40 espositori tra aziende agroalimentari, artigiani e stand enogastronomici, che proporranno piatti tipici della tradizione locale come Cif Ciaf, Pipindune e Ove, alimenti dello sdijuno contadino; ma non solo : previsti anche gnocchi al tartufo a pranzo, salcicce, arrosticini, taglieri di salumi e formaggi e immancabili le castagne.

Il tutto sarà allietato dalla musica dei Briganti della Maiella che accompagneranno tutta la manifestazione.

Non mancheranno sorprese per i più piccoli che dal pomeriggio potranno passeggiare a cavallo all’interno del parco con l’ASD Le Piane Horses.

“Siamo giunti alla quinta edizione, senza neanche accorgercene, è una festa di tutti, e pensata per tutti, organizzata nella splendida cornice del parco comunale, è pensata per far trascorrere ore liete a tutti i visitatori. Voglio ringraziare in anticipo tutte le aziende che hanno aderito alla manifestazione, perché la fiera è dedicata a loro e ai loro prodotti di pregio che rappresentano il nostro territorio. E infine i tanti sponsor, che ogni volta sostengono la nostra iniziativa con tanta passione”. Ha dichiarato Fabrizo Mazzocchetti, presidente dell’associazione.

L’appuntamento è quindi per Domenica 13 novembre a Congiunti, dalle ore 10.00 alle ore 19.00.