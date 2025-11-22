Fiera dei Tartufi d’Abruzzo 2025 a L’Aquila: eccellenza e buyer internazionali

L’AQUILA – La quarta edizione della Fiera dei Tartufi d’Abruzzo – “Dal respiro alla terra” si svolgerà dal 28 al 30 novembre 2025 nel centro storico dell’Aquila, in piazza Duomo, all’interno di una tensostruttura riscaldata di 1000 mq.

L’evento è promosso dalla Regione Abruzzo (Assessorato all’Agricoltura e Arap) con il sostegno di numerosi enti e fondazioni, tra cui Carispaq e Pescarabruzzo, oltre al Masaf, Comune dell’Aquila, Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia, Arpa Abruzzo, GAL regionali e associazioni tartuficole.

Il vicepresidente regionale Emanuele Imprudente ha sottolineato il valore del “gioco di squadra” che rende il brand Abruzzo sempre più riconoscibile e apprezzato.

Saranno presenti 60 stand di aziende agrifood, con un ricco programma di eventi che unisce tradizione, ricerca e formazione.

Attività previste: approfondimenti sensoriali, dimostrazioni di cerca con cani, showcooking e masterclass con chef stellati come Davide Nanni e William Zonfa.

Buyer internazionali (da Corea, Australia, Cina, Arabia Saudita, USA, Europa) parteciperanno a incontri B2B, insieme a giornalisti nazionali e internazionali.

È stata lanciata l’app Abruzzo.eat (iOS e Android), con una sezione dedicata ai ristoranti che proporranno menù al tartufo durante la fiera.

L’evento si conferma come punto di riferimento per il settore tartuficolo, simbolo dell’eccellenza agricola e culturale dell’Abruzzo.