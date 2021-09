TERAMO – Lunedì 20 settembre, alle ore 17, si terrà l’assemblea ordinaria annuale della Fidas di Teramo, a cui seguirà, alle 18, l’assemblea straordinaria con la presenza del notaio. Nel corso dell’assemblea ordinaria si procederà alla nomina dell’ufficio di presidenza, alla lettura della relazione morale del presidente e della relazione del Collegio dei revisori, seguita da dibattito. Successivamente si passerà alla votazione per l’approvazione della relazione morale, del bilancio consuntivo 2019/2020 e del bilancio di previsione 2021.

L’ordine del giorno dell’assemblea straordinaria, invece, prevede l’approvazione del nuovo statuto dell’associazione adeguato alle norme previste dalla riforma del Terzo Settore.

L’assemblea si terrà a Teramo, presso la Casa del Donatore – Pasquale Di Patre, in via Taraschi 7. Viste le prescrizioni Covid si prega di segnalare preventivamente la propria partecipazione ai numeri 0861-415460, 0861-429693, 350-1260850. Potranno accedere solo coloro che sono provvisti di green pass (telematico o cartaceo), in alternativa certificazione di un tampone negativo effettuato non oltre le ultime 48 ore. I soggetti sprovvisti di tale documentazione non avranno la possibilità di accedere alle strutture ad eccezione dei soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (minori di 12 anni) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica (da esibire al personale addetto al controllo). Gli associati potranno prendere visione dei documenti assembleari presso la sede dell’ospedale in piazza Italia, a partire dal 15 settembre.