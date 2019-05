Fidas Pescara, “I giovani e il dono del sangue”: ecco chi ha vinto

Di Carlo: “Questo premio è un riconoscimento alla volontà e al talento che tributiamo con riconoscenza a questi giovani dal cuore grande”

PESCARA – Sono stati gli studenti i protagonisti della premiazione del Concorso scolastico Fidas 2019 che si è tenuta nel pomeriggio di oggi nell’Aula Magna “Consoli” dell’ospedale civile di Pescara. In tantissimi, accompagnati dai loro professori, si sono mischiati a volontari e donatori di sangue rendendo indimenticabile l’ottava edizione del premio rivolto ai ragazzi delle scuole medie superiori. Il concorso, nato per diffondere tra i più giovani la cultura della donazione del sangue quale alta espressione di solidarietà, quest’anno ha visto la partecipazione di diciannove scuole. “Prendete il coraggio e affrontate l’ostacolo, non siate indifferenti”, hanno detto ai loro coetanei Beatrice e Stefano, due ragazzi non ancora maggiorenni che appartengono al gruppo degli “aspiranti donatori”.

All’evento, a cui erano presenti più di 200 persone tra studenti, docenti e volontari, hanno preso parte il manager della Asl Armando Mancini e la presidente Fidas Anna Di Carlo, il direttore del dipartimento di Medicina trasfusionale e del Polo emato-oncologico Patrizia Accorsi e il responsabile del Coordinamento regionale Sangue Pasquale Colamartino.

I VINCITORI

Ad aggiudicarsi il riconoscimento per il maggior numero di studenti donatori di sangue, sono state tre scuole: Liceo Scientifico Da Vinci, Ipssar De Cecco, Liceo Linguistico Marconi. A queste scuole sono andati assegni per l’acquisto di materiale didattico del valore rispettivamente di 600, 500 e 400 euro. Premi anche ai singoli studenti per i lavori presentati. Sono tre le categorie in cui si sono cimentati per la divulgazione del dono del sangue: testi, disegni ed elaborati artistici anche multimediali. Tutti lavori molto belli valutati da una commissione di esperti.

Ecco i nomi dei vincitori della categoria Testo che si aggiudicano rispettivamente una borsa di studio, un buono per l’acquisto di elettronica e un buono alla Feltrinelli: al primo posto un pari merito, Chiara Paolini del Liceo Marconi e Antonella De Angelis dello Scientifico Galilei; al secondo posto, Yuri Naciarella dell’Ipssar De Cecco e al terzo, Anna Maria Sarchiapone dello Scientifico Da Vinci.

Nella categoria Disegno vincono rispettivamente una bicicletta, un buono spesa per l’elettronica e un buono alla Feltrinelli: primo premio a Martina Bazzani del Liceo Artistico, Musicale e Coreutico Misticoni-Bellisario, seguita da Bianca Miani del Liceo Classico D’Annunzio al secondo posto e da Giovanna Nasuti dell’Itc di Ortona al terzo.

Nella categoria elaborato artistico vincono primo, secondo e terzo premio e si aggiudicano rispettivamente una borsa di studio, un buono per l’elettronica e un buono alla Feltrinelli: Chiara Chiavarini dell’Istituto Spaventa; Giorgia Iannone e Valentina De Ritis sempre dello Spaventa; e Adelaide D’Andrea dell’Istituto Nautico di Ortona.

“Questo premio, divenuto sempre più ampio e importante, è un riconoscimento alla volontà e al talento che tributiamo con riconoscenza a questi giovani dal cuore grande”, ha detto la presidente Di Carlo, “lavorare con loro è fondamentale e Fidas lo fa da anni con dedizione, chiedendo a studenti e insegnanti di impegnarsi per divulgare la donazione di sangue. I ragazzi si rendono così protagonisti di un gesto civile e altruistico, capace di salvare ogni giorno vite umane”.

“A causa della nostra posizione geografica, la Asl di Pescara ha lo stesso numero di interventi di quelle dell’Aquila, di Teramo e di Chieti messe insieme”, ha detto Mancini, “ed è grazie a voi donatori se riusciamo ad avere il sangue per fare fronte a tutto questo. Siamo l’unica Ematologia, abbiamo il Centro Traumatologico regionale, eppure nonostante questo altissimo fabbisogno di sangue riusciamo ad essere più che autosufficienti. Ecco, lo dobbiamo a voi”, ha concluso rivolgendosi ai donatori Fidas.

“Gli aspiranti donatori negli anni stanno crescendo, segnando un più 10% nella fascia di età tra i 18 e i 25 anni”, ha spiegato Accorsi, “aumenta anche il numero di donatori periodici appartenenti alla fascia giovane e sono soprattutto donne. Dietro ai numeri c’è una grande generosità che garantisce a tutti quelli che arrivano nell’ospedale di Pescara il giusto supporto trasfusionale”.

“La Fidas di Pescara è una realtà straordinaria”, ha affermato Colamartino, “è uno dei grandi motori dell’autosufficienza in Abruzzo, e l’alleanza con le scuole è uno dei motori strategici della donazione di sangue”.

“Questi ragazzi hanno solo 18 anni e un grande senso di responsabilità”, ha detto Carlo Cappello, preside del Liceo Scientifico Galilei, “essere responsabili per la salute di un’altra persona è fondamentale”.

La cerimonia di premiazione, presentata da Antonello Brattelli, ha visto anche la presenza di alcune adorabili piccole ballerine: Antonia Ciaccio, Camilla Polidoro, Flavia Di Giovanni, Martina Petaccia, Noemi Pia Colasante, Irene Iaccarino. Presenti anche alcuni rappresentanti del direttivo Fidas e lo staff Fidas attivo nelle scuole, tra cui Renata Di Iorio, Alberta e Angela Scorrano, Francesca Massa, Melania Ciafarone e Daniela Orsini. Ad allietare il pomeriggio, il cantante-donatore Loris Ruscitti e il giovanissimo cantautore Marcos Marcelli che ha intonato l’inno Fidas.