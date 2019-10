Fibromialgia, la mozione di Testa e Quaglieri in Commissione Sanità

Quaglieri: “É la prima volta in Regione Abruzzo che viene svolta una azione mirata sulla fibromialgia e che farà da apripista per altre regioni che non ancora intraprendono un percorso legislativo“

REGIONE – È approdata in V Commissione “Sanità” la mozione per il riconoscimento istituzionale di malattia progressiva ed invalidante per la fibromialgia. Lo rendono noto i consiglieri di Fratelli d’Italia, Mario Quaglieri e Guerino Testa.

“Ci siamo messi a lavoro già prima della pausa estiva – dichiara Testa – in totale sinergia con il Cfu (Comitato fibromialgici Uniti) che da anni oramai lotta a livello nazionale e regionale per l’ottenimento del suddetto riconoscimento. Nel convegno nazionale che si è svolto a Pescara il 7 settembre scorso (nella foto) – ricorda Testa – ho confermato ai vertici del Cfu, in particolare alla presidente Barbara Suzzi ed al referente regionale, Giuseppe Volpe il mio personale impegno sulla delicata tematica. Unitamente al consigliere Quaglieri si è messo a punto uno studio sulla complessa materia, anche sulla base di modelli esemplari di altre regioni d ‘Italia, che ha portato alla redazione di una mozione completa e condivisa atta a risolvere definitivamente la problematica per gli abruzzesi affetti da tale malattia”.

“E’ la prima volta in Regione Abruzzo – commenta il consigliere Quaglieri – che viene svolta una azione mirata sulla fibromialgia e che farà da apripista per altre regioni che non ancora intraprendono un percorso legislativo. Fratelli d’Italia – conclude – sarà garante dell’ ottima riuscita dell’iniziativa consiliare”.