Torna il Festival Popanz a Sulmona: ecco quando si svolgerà

La quarta edizione del teatro per ragazzi si svolgerà dal 19 al 31 agosto el cortile dell’Annunziata a Sulmona

SULMONA – Festival Popanz è un appuntamento storico e fondamentale per il teatro ragazzi giunto alla sua quarta edizione. Per le famiglie Popanz è un momento di incontro con diverse compagnie teatrali che hanno messo al centro il “Teatro per i ragazzi”, un momento di confronto e approfondimento sulle poetiche e sui percorsi artistici, un luogo privilegiato di riflessione con aperture di respiro ampio nonché un’occasione culturale e informale di incontro e scambio fra famiglie e artisti.

Ma, il teatro tutto, essendo un’arte che ha bisogno della presenza contemporanea di attori e pubblico, nutrendosi di vicinanza fisica, vive una fase di oggettiva difficoltà. Siamo consapevoli che non è l’emergenza Covid-19 che ha creato la difficoltà per il teatro come per altro, ma l’emergenza è aggravata da una situazione che manifesta difficoltà più profonde e preesistenti soprattutto in territori più fragili come la regione Abruzzo e il suo interno montano. Quindi, è fondamentale impegnarsi per costruire occasioni di rilancio delle nostre attività artistiche C’era una volta ….e ci sarà anche questa estate, un grande palcoscenico, al centro di un cortile storico, dove danza sulla scena Il Mago di Oz mentre fate e streghe; gnomi e folletti affolleranno i boschi dell’immaginazione; giullari e saltimbanchi si inchineranno tintinnando alla corte di re e regine; mimi e cantastorie voleranno verso la seconda stella a sinistra strimpellando strane canzonette, proprio mentre Il gatto con gli stivali si smarrisce tra la marionette che sbatacchiando mani e testa sul bordo del teatrino . E attoniti i bambini sgraneranno gli occhi e rideranno, mentre gli adulti di nascosto sogneranno all’alzarsi del sipario del Festival di Teatro ragazzi Popanz.

Il progetto Popanz è realizzato in collaborazione con il Teatro Stabile d’Abruzzo e il comune di Sulmona.

“Popanz” a Sulmona cortile della Annunziata

Il Festival prenderà il via giovedì 19 agosto la mattina alle 11 con le “Favole a Colazione”

All’interno dei luoghi più suggestivi del centro storico, le famiglie potranno sedersi per ascoltare fiabe e storie. Questo evento, dove si intrecciano racconti e sapori, vuole portare i bambini in luoghi di solito poco conosciuti per permettere loro di vivere anche questi spazi della città per riscoprire insieme la magia nascosta tra le pagine di un libro.

Giovedì 19 agosto alle 18.30 presso il cortile dell’Annunziata presenteremo una coproduzione TFU Perugia e Teatro Bertolt Brecht di Formia : Il Mago di Oz per l’adattamento Chiara Di Macco Con Maurizio Stammati e Chiara Di Macco Pupazzi Ada Mirabassi Scenografie Marco Mastantuono Costumi Marilisa D’Angiò Musiche originali di Giordano Treglia Disegno Luci Antonio Palmiero Regia Maurizio Stammati

Liberamente ispirato al romanzo di Frank Baum, pubblicato nel 1900, dal quale fu tratto il famoso film del 1932 The Wizard of Oz, lo spettacolo Il Mago di Oz ripercorre tutte le tappe del fantastico viaggio di Dorothy, la bambina annoiata del Kansas. Il dottor Pirolozzi, stravagante e surreale medico e scienziato, cerca di curare Dora, una ragazza convinta di essere la Dorothy del favoloso mondo di OZ. Stanco delle sue continue fantasticherie, Il Dottore le organizza a sua insaputa una vera e propria messa in scena per farle vivere il favoloso viaggio e l’incontro con i fantastici personaggi del racconto. Ci riuscirà? Vedere per credere !!! Una coproduzione importante tra due compagnie storiche del Teatro di Figura riconosciute dal MIBACT, il TFU di Perugia e il Teatro Bertolt Brecht di Formia. Gli straordinari pupazzi realizzati da Ada Mirabassi si sposano con le comiche abilità attoriali del Brecht. Le scenografie costruite, per dar vita ad una sorta di Macchina dei sogni, da Marco Mastantuono e le musiche originali composte da Giordano Treglia, giovane compositore e polistrumentista. I costumi, di Marilisa D’Angiò ed il disegno luci di Antonio Palmiero completano una equipe di qualità per uno spettacolo ricco di sorprese.

Il programma del Festival proseguirà poi il 24 Agosto alle 11 “Favole a Colazione”, alle 18.30 presso il Cortile dell’Annunziata lo spettacolo della compagnia Fantacadabra – TSA “La bambola contesa” e alle 21 il cantautore Paolo Capodacqua presenterà il disco “Ferite e Feritoie”.

Il 26 Agosto alle 11 “Favole a Colazione”, alle 18.30 presso il Cortile dell’Annunziata lo spettacolo della compagnia Fantacadabra – TSA “Il gatto con gli stivali”.

Il festival si concluderà il 31 Agosto alle 11 con le “Favole a Colazione”, alle 18.30 presso il Cortile dell’Annunziata lo spettacolo della compagnia La compagnia teatrale Molino d’Arte ”Lo strano caso del Dottor Jekyll e Mr Hyde” liberamente tratto dal racconto originale di Robert Louis Stevenson.