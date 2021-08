“Teatro Montegrappa-Teatro in salita” in scena a Giulianova: ecco quando

GIULIANOVA – Anche il teatro, come la vita, può essere in salita. E’ questo il caso, infatti, della due giorni teatrale che si terrà sabato e domenica prossimi, 21 e 22 Agosto, sulla salita Montegrappa, a cura delle associazioni “Favole in valigia”, “Il burattino malandrino” e la “Compagnia dei Criptomani”. Patrocinato dal Comune di Giulianova, l’ evento mette in scena due testi assolutamente accattivanti. Il primo, previsto per sabato 21 Agosto alle 20.30, è “Questo matrimonio non s’ha da fare!”, spettacolo che reinterpreta, in chiave moderna e ironica, le vicende, i personaggi, gli intrighi de “I Promessi sposi”.

Per la regia di Cristian Zulli e Dario Longo, curato da “Favole in valigia” e “Il burattino malandrino”, “Questo matrimonio non s’ha da fare” è uno spunto per sorridere e per riflettere, uno sguardo al passato che ci aiuta a leggere il presente, in un perfetto equilibro tra leggerezza, sensibilità, burattini e teatro d’attore. “La Compagnia dei Criptomani” porterà invece in scena, il giorno successivo, “Il Predicatore Girolamo Savonarola”, piece che accende i riflettori sul dramma che funestò la Firenze repubblicana nel 1498.

Lo spettacolo prende le mosse dalla profetica visione di Dante sulla fine della Firenze medicea, nel XXIII canto del Purgatorio. Dopo aver portato in scena la storia di Celestino V, il regista Domenico Canazza si cimenta ora con il ritratto di Girolamo Savonarola, il frate domenicano a cui i fiorentini e la politica voltarono le spalle, sul finire della stagione rinascimentale. La direzione musicale della rappresentazione, a cui si potrà assistere alle 20.30 e alle 22, è affidata ad Ermando Mattiucci. Ingresso gratuito in entrambi gli spettacoli.

Informazioni al 3398959149 o scrivendo a Freepress@live.it. Prenotazioni, anche con whatsapp, al 3331252432. Responsabile dell’ Ufficio stampa, Azzurra Marcozzi.