Festival Letterario Oltre le Parole a Montesilvano: il programma

Dal 9 all’11 luglio la kermesse in Largo Venezuela. Tra i nomi presenti: Lanzilli, Patricelli, Vitelli, Fusaro, Occorsio, Ponticello, Leonardi e Selo

MONTESILVANO – Dopo mesi trascorsi in presentazioni di libri via streaming il 2 luglio alle ore 18,30 si è svolto il primo assaggio del Festival Letterario Oltre le Parole, con la scrittrice Cinzia Tani. La kermesse, in programma in Largo Venezuela dal 9 all’11 luglio, è stata presentata lo scorso 2 luglio presenza del sindaco Ottavio De Martinis, degli assessori alla Cultura e alle Manifestazioni Sandra Santavenere e Deborah Comardi, del consigliere comunale Marco Forconi e del direttore artistico Marcello Nicodemo. Alla conferenza stampa ha partecipato anche Tani, che con il suo libro Angeli e Carnefici (ed. Rizzoli) ha raccontato la storia di undici coppie di donne molto note, vissute tra Ottocento e Novecento, con in comune l’anno di nascita, ma con un modo di agire decisamente opposto. L’autrice, che vive a Roma, ma che conosce bene l’Abruzzo per via delle origini Teramane della madre, ha raccontato le vite interessantissime, appassionate o maledette da Eleanor Roosevelt, Isadora Duncan, Billie Holiday a Marie Becker, Bertha Gifford ed altre assassine seriali, donne macchiatesi di tremendi delitti.

“Siamo molto contenti di poter ospitare nella nostra città il Festival Letterario Oltre le parole – afferma il sindaco Ottavio De Martinis – un evento di prestigio con importanti scrittori e giornalisti che vogliamo far crescere negli anni grazie anche alla presenza di autori sempre più importanti. Ringraziamo Marcello Nicodemo, per aver curato la prima edizione con l’aiuto dell’assessore alla Cultura Sandra Santavenere e del consigliere comunale Marco Forconi. Siamo onorati della presenza della scrittrice Cinzia Tani, madrina del Festival, e di coloro che interverranno nelle tre serate, siamo certi che alla kermesse parteciperà un pubblico proveniente da tutta la regione”.

Il direttore artistico del Festival Letterario Marcello Nicodemo ha presentato i vari appuntamenti con particolare attenzione su alcuni autori quali Giorgia Lanzilli e Marco Patricelli nella serata di venerdì 9 luglio, Maurizio Ponticello, Maria Rosa Selo e Luigi Leonardi presenti sabato 10 e infine Eugenio Occorsio, Imma Vitelli e Diego Fusaro, che concluderanno la rassegna domenica 11 luglio.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Venerdì 9 Luglio ore 19,00 si svolgerà il match letterario di letteratura per ragazzi Andrea Micalone contro Elena Fanti, arbitrerà la docente Teresa Cilli, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Troiano Delfico di Montesilvano. Alle ore ore 20,15 Giorgia Lanzilli, intervistata dalla giornalista Alessandra Portinari, presenterà “Sempre nasce un fiore” (Ed. Mondadori); alle ore 21,30 lo storico Marco Patricelli presenterà “Il partigiano americano” (Ed. Ianieri), l’intervista è curata da Marco Forconi (libraio e consigliere comunale).

Sabato 10 Luglio ore 19,00 salirà sul palco di Largo Venezuela Maurizio Ponticello in “La vera storia di Martia Basile” (Ed. Mondadori) ad intervistarlo il giornalista Luciano Troiano; alle ore 20,15 Maria Rosaria Selo presenterà “L’albero di mandarini” (Ed. Rizzoli), l’intervista sarà curata dalla docente Fabiola Ortolano; alle ore 21,30 Luigi Leonardi presenterà “La paura non perdona” (Ed. Marsilio) con intervista a cura del divulgatore Camillo Chiarieri. Leonardi da diversi anni, vive sotto scorta dopo aver denunciato gravi reati estorsivi di matrice camorristica, il sindaco De Martinis gli attribuirà un’onoreficenza per il suo coraggio e per il suo prezioso esempio.

Domenica 11 Luglio alle ore 19,00 Eugenio Occorsio presenterà “Non dimenticare, non odiare” (Ed. Baldini & Castoldi), l’intervista è curata dal giornalista Giuliano Di Tanna; alle ore 20,15 Imma Vitelli presenterà “La guerra di Nina” (Ed. Longanesi) intervista di Sara Caramanico (autrice ed editor), alle ore 21,30 Diego Fusaro presenterà “Bentornato Gramsci” (Ed. La nave di Teseo) ad intevistarlo il direttore artistico del Festival Marcello Nicodemo (Docente e Scrittore).

Gli intrattenimenti musicali delle tre serate verranno curati da Pino Ruggeri Trio che spazierà dallo swing alla bossa nova fino ai successi italiani. Alcuni attori come Domenico Galasso, Tiziana Di Tonno, Alessio Tessitore, Simona Cavalazzi leggeranno alcuni brani dei libri. Nello Spazio Arte esporranno: Marco Lussoso, Stefy Ponzy, Carla Cerbaso, Salvatore Monopoli, Antimo Rossi, Roberto Selvaggi e Massimo Perna. Presenterà le serate la giornalista Grazia Di Dio.