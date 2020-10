A L’Aquila il 2° Festival di filosofia attiva: ecco quando

I giorni 3, 4 , 8 e 9 ottobre si terranno giochi e incontri filosofici nel cortile di Palazzo Cipolloni Cannella; l’11 il plogging urbano

L’AQUILA – Anche quest’anno, nonostante tutto, l’appuntamento con il Festival Nazionale della Filosofia Attiva non poteva mancare! La Filosofia torna in città, tra la gente, lì dove è nata e dove si è diffusa, per incoraggiare a porsi domande, ma soprattutto a cercare risposte sul senso della vita.

Le attività che, tra riflessione e sano divertimento, daranno vita al Festival saranno: il Gioco dell’Oca Filosofico, il Cruciverba Filosofico, la Ruota delle Virtù, i #Selfie con Platone e Aristotele, gli incontri di Filosofia e molto altro!

Per chiudere in bellezza, domenica 11 le principali vie del centro storico vedranno i volontari di Nuova Acropoli impegnati in una speciale passeggiata di plogging urbano: sano movimento, intermezzi culturali sulla storia della città ed una pulizia ecologica lungo il percorso.

Ogni iniziativa rispetterà le prescrizioni di legge sul distanziamento sociale.

Per informazioni sulle attività di Nuova Acropoli potete visitare il sito dell’Associazione: www.nuovaacropoli.it, chiamare il numero 3339906989 oppure scrivere una e-mail a laquila@nuovaacropoli.it.

Programma

GIOCHI e INCONTRI FILOSOFICI

nel cortile di Palazzo Cipolloni Cannella

C.so Vittorio Emanuele, 9

Ingresso libero

sabato 3 ottobre 17 – 20 e 22 – 24

domenica 4 ottobre 16 – 20

giovedì 8 e venerdì 9 ottobre 19 – 23

PLOGGING URBANO:

camminata veloce in città con pulizia ecologica

domenica 11 ottobre

appuntamento ore 15,00 alla Fontana Luminosa