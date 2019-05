Festival delle idee, il 7 giugno all’ISS Alessandrini di Montesilvano

MONTESILVANO – Gli studenti dell’Istituto “Emilio Alessandrini” di Montesilvano stanno ultimando i preparativi della I edizione del Festival delle Idee #SCUOLAPERTA che avrà luogo, nel pomeriggio di venerdì 7 giugno, proprio all’interno dell’edificio scolastico.

La manifestazione, pensata come “spazio privilegiato” di espressione degli studenti, vedrà i ragazzi protagonisti assoluti, impegnati nel raccontare al meglio, ai coetanei e al pubblico che accorrerà, alcuni dei momenti più significativi del proprio percorso di studi.

Verranno portate all’attenzione del territorio le idee più originali emerse durante l’anno, spesso tradotte in performance originali e coinvolgenti. Il Festival sarà l’occasione per ammirare alcuni degli elaborati più interessanti sviluppati nel corso dell’anno (esibizioni dal vivo, lavori multimediali, esperimenti scientifici, narrazioni antiche e moderne, mostre fotografiche, presentazioni video …) e confrontarsi, con gli studenti stessi, sulle idee emerse durante la loro preparazione.

La manifestazione intende incoraggiare e affinare la capacità di raccontare e raccontarsi degli alunni, che potranno comunicare ai visitatori esterni il proprio punto di vista su quanto approfondito in classe, scegliendo una modalità di “narrazione” ritenuta vincente e in consonanza col percorso didattico affrontato. Gli studenti avranno modo di condividere e scambiare le proprie idee con adulti e coetanei, generando un autentico “momento di cultura” per l’intero territorio.

QUANDO

Il Festival sarà un momento di vera condivisione e confronto culturale e sarà rivolto in mattinata ai soli allievi dell’istituto e alle scuole ospiti, mentre sarà aperto di pomeriggio al pubblico esterno dalle ore 16 alle 19.

La giornata verrà conclusa da una breve performance musicale eseguita dalla “band” d’istituto, che sceglierà, per l’occasione, canzoni in linea coi percorsi tematici del festival, aggiungendo allo spazio della riflessione un momento artistico di ottima fattura, divertente e gradevole.