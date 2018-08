Festival del Gran Sasso, il programma di agosto

Prosegue con grande successo il Festival del Gran Sasso. Anche per il mese di agosto in programma tanti eventi e open week dal 6 al 12

La seconda parte del Festival del Gran Sasso, curato dall’Associazione Culturale L’Idea di Cléves in collaborazione con il DMC Gran Sasso, L’Aquila e Terre Vestine, presenterà oltre 250 tra eventi ed escursioni nel mese di agosto.

Le attività sono realizzate da una rete di operatori del Gran Sasso che costituiranno, secondo la prassi consolidata del Festival del Gran Sasso, una rete di autopromozione attraverso la distribuzione condivisa del materiale informativo prodotto: eventi ed escursioni, appunto, ma anche informazioni turistiche, sui sentieri e una mappa della zona del Gran Sasso.

Tra le tante escursioni ed eventi ne segnaliamo solo alcuni: passeggiate in bici elettrica, notturne, escursioni con picnic o aperitivi lungo il fiume, e concerti in quota come quello di Cristina Dona’ a Rocca Calascio, il folk a Santo Stefano, i Carmina Burana a Calascio e poi le sagre, gli eventi sportivi come il Gran Sasso Bike Day, il Gran Sasso Sky Race, l’ECO-Trail del Gran Sasso a Fonte Cerreto o la Zafferun a San Pio; e ancora lo Strano Film Festival a Capestrano o gli spettacoli teatrali itineranti tra Calascio e Castel del Monte, dove si ripete l’ormai consueta “Notte delle Streghe”.

Particolare rilievo, poi, assume la nuova proposta del Festival del Gran Sasso, la “Gran Sasso Open Week”, realizzata nello spirito del Festival, attraverso cioè la condivisione degli sforzi di 16 operatori per un totale di 42 nuovi eventi realizzati, tutti compresi nella prima settimana di agosto, tra il 6 e il 12, e tutti gratuiti o con sconti consistenti, frutto della volontà di mettere in mostra il meglio del Gran Sasso.

Il Festival del Gran Sasso curerà direttamente proposte come “Dagli Appennini alle onde”, una giornata che, grazie agli accompagnatori di Gran Sasso Guides, attraverserà i 3.000 metri del Corno Grande e la gastronomia di montagna per poi raggiungere la spiaggia della costa teramana a far godere agli escursionisti il meritato riposo e un assaggio della cucina di mare; poi due itinerari di cultura e gastronomia attraverso le Terre della Baronia e del Tirino; ancora, concentrato nel fine settimana a Fonte Cerreto, saranno presenti un mercatino con oltre 20 attività, passeggiate a cavallo, momenti di musica e incontri letterari (da Ivan Graziani raccontato da Paolo Talanca alle canzoni della tradizione rivisitate in chiave jazz, fino alla musica country e ai libri che raccontano il Gran Sasso), l’osservazione del Sole e delle stelle nella notte di San Lorenzo e laboratori per bambini e vecchi giochi di legno.

Gran Sasso Guides organizzerà anche altre due escursioni, una alle Locce sopra Barisciano e un’altra a Rocca Calascio in notturna; Escursioni Dapaura, che ha aderito con grande convinzione alla Open Week per l’opportunità che offre a tutti di godere al meglio delle attività outdoor che possono essere svolte sul Gran Sasso, accompagnerà i visitatori attraverso il Gran Sasso consentendo loro di conoscere le sue bici elettriche innovative; Il Bosso guiderà i visitatori alla scoperta delle cristalline acque del Tirino, dell’omonima Valle e dei suoi Sapori attraverso una suggestiva escursione in canoa ed un rilassante aperitivo lungo le sponde del fiume; Abruzzo Wild, entusiasta di partecipare ad un’iniziativa plurale che giova alla nostra Regione, andrà alla scoperta di Pizzo Cefalone, luogo dal fascino di alta montagna ma dalla difficoltà limitata che offre scorci sulla Val Maone e su Pizzo Intermesoli.

Il L’Aquila Film Festival offrirà cinque proiezioni, per bambini e ragazzi di pomeriggio e per il pubblico amante della Natura e della Montagna all’aperto di sera; Technopress, realtà editoriale che da 13 anni promuove il Gran Sasso in tutte Italia per mezzo delle proprie pubblicazioni, terrà due laboratori/escursioni di fotografia naturalistica e di birdwatching mentre Kintsugi Yoga approfitterà della calma incontaminata del Gran Sasso per una lezione di yoga nel bosco che unisca agli insegnamenti della fondatrice Sara Di Chiara l’amore ed al rispetto per la montagna. L’Associazione San Pietro della Ienca ha voluto esserci consentendo un collegamento tra la propria mostra di pittura estemporanea “Tra Fede e Natura” (che vedrà ospite il giornalista RAI Osvaldo Bevilacqua) e le altre attività della Open Week. Sandro Cordeschi coordinerà un incontro in cui si parlerà del presente, del passato e, soprattutto, del futuro del Gran Sasso.

L’Hotel Fiordigigli di Fonte Cerreto, il Frantoio Ragno di Ofena, il Wine Bar In Piazza di Barisciano e l’Agriturismo Terre di Solina di Capestrano apriranno le proprie porte ai partecipanti delle attività della Open Week.

Di fatto una settimana che presenterà il meglio che il Gran Sasso offre, un vero e proprio concentrato del Festival del Gran Sasso che si propone, per quest’anno e per i prossimi, come vetrina della montagna più amata d’Abruzzo.