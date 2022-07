Festival Danza I cento passi a L’Aquila, il programma del 26 luglio

Il 26 luglio, protagonista sarà la Compagnia EgriBiancoDanza. La performance si terrà in piazzetta Regina Margherita

L’AQUILA – Apre gli appuntamenti sul capoluogo del Festival Danza I Cento Passi, “Il gioco del mondo”, una coreografia senza un preciso intento narrativo, ispirata al celebre gioco della campana.

Appuntamento martedì 26 luglio, alle 19.00 e alle 20.00, a Piazzetta Regina Margherita.

Il caratteristico salto della campana, movimento da cui parte la ricerca coreografica, è strutturato con ritmi diversi e con un disegno preciso nello spazio, arricchito da posture ispirate agli antichi Romani, che usavano questo gioco anche come allenamento. Un gioco a tratti interrotto da momenti in cui lo scandire vocale delle 10 tappe della campana, evoca la capacità di stare e convivere con gli altri.

Protagonista della serata, la Compagnia EgriBiancoDanza, diretta da Susanna Egri e Raphael Bianco, nata a Torino nel 1999.

La Compagnia ha ereditato l’esperienza più che trentennale della precedente Compagnia “I Balletti di Susanna Egri“.

Si distingue, per un repertorio fatto di opere piene di valori sociali e spirituali firmate da Raphael Bianco e coreografi del panorama artistico italiano e internazionale e incarna alcuni dei caratteri e valori distintivi della Fondazione Egri per la Danza: curiosità, radici e innovazione, ricerca e condivisione. Valori che sono richiesti a tutti gli artisti della Compagnia.

EgriBiancoDanza si compone di danzatori stabili provenienti da esperienze professionali di alto livello e possiede un solido repertorio fatto di performance teatrali, installazioni e lavori site specific che immergono lo spettatore nell’opera.

L’ideazione e la scenografia de “ Il gioco del mondo” sono di Vincenzo Criniti

Vincenzo Criniti, nasce il 21 agosto 1991 a Catanzaro. Inizia a studiare danza modern all’età di nove anni e dopo alcuni anni danza classica, contemporanea e tip tap irlandese e londinese, presso la scuola Maison d’Art di Catanzaro diretta da F. Piro e I. Opipari. Studia con numerosi insegnanti di fama nazionale e internazionale.

Tra il 2004 e il 2006 si classifica nei primi tre posti di numerosi concorsi italiani.

Nel giugno 2007 grazie al concorso Danza&estate entra a far parte del dipartimento modern della scuola del “Balletto di Toscana” diretta da Cristina Bozzolini.

Nel settembre 2008 entra a far parte della compagnia giovanile “Junior Balletto di Toscana” con la quale partecipa a numerosi spettacoli in varie città italiane e in Francia.

Lavora con numerosi coreografi tra cui Francesco Nappa, Fabrizio Monteverde, Cristina Rizzo, Eugenio Scigliano, Mauro Bigonzetti, Arianna Benedetti.

Nel 2010 prende parte alla produzione “Le Destin des Images” delle Compagnie Harry Albert di Lione in collaborazione con il DAS Danzatelierstudios di Elena Rolla.

Nell’estate fa parte del corpo docenti dello stage “DanzAscoli 2010” iniziando così l’insegnamento di danza contemporanea in varie scuole d’ Italia.

Dal 2011 inizia a coreografare per la Vetrina Giovani Coreografi della Fondazione Egri per la Danza cercando così di coltivare la sua passione per la composizione coreografica. Nel 2011 entra a far parte della Compagnia EgriBiancoDanza come ballerino stabile.

Parallelamente all’attività di danzatore grazie al supporto della Fondazione Egri consegue dei titoli come social media manager iniziando così un percorso formativo e lavorativo nel settore della comunicazione digitale.

Il gioco del mondo, è una produzione Fondazione Egri per la Danza realizzata all’interno della Vetrina per Giovani Autori SHOWCASE della stagione IPUNTIDANZA

Con il sostegno di MIC – Ministero della Cultura, Fondazione CRT, TAP – Torino Arti Performative.