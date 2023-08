Festival Dannunziano, il programma completo 2023

Presentata la quinta edizione del ‘Festival Dannunziano’ che propone 14 giorni di eventi, convegni, dibattiti, incontri, tanto sport, teatro e musica

PESCARA – “Quattordici giorni di eventi, convegni, dibattiti, incontri, tanto sport, teatro e musica: dai Boomdabash a Carl Brave da Raphael Gualazzi a Nek e Renga, passando attraverso Giordano Bruno Guerri che sarà il filo conduttore di ciascuna giornata, con il teatro di Cristicchi e lo Scudetto Cup che vedrà riunite le squadre Under 15 di Inter, Milan, Juve, Roma, Paris Saint Germaine e Pescara. Si apre ufficialmente la quinta edizione del Festival Dannunziano che, quest’anno, avrà il suo pre-festival con cinque eventi a Miglianico, Guardiagrele, Ripa Teatina, Rocca San Giovanni e Francavilla al Mare, uno spin off per raccontare il legame di d’Annunzio non solo con la sua Pescara ma con tutto il suo Abruzzo”.

Sono le parole con cui il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri ha aperto la conferenza stampa di presentazione della quinta edizione del Festival Dannunziano sul tema di ‘Vivi, Odi, Balla’, in programma dal 2 al 10 settembre, con la sua anteprima da oggi sino al primo settembre. Presenti oltre al Presidente Sospiri, anche l’assessore alla cultura Daniele D’Amario, il sindaco di Pescara Carlo Masci, gli assessori comunali Alfredo Cremonese, Turismo e Grandi Eventi, Mariarita Carota, Cultura, e Patrizia Martelli delega allo Sport, oltre ai consiglieri comunali Claudio Croce, peraltro tra gli organizzatori dello Scudetto Cup, e Alessio Di Pasquale.

“In questi anni abbiamo seguito un filo logico che aveva un fine ultimo: riposizionare Gabriele d’Annunzio nel suo alveo naturale. Per troppo tempo – ha detto il Presidente Sospiri – abbiamo assistito al dibattito su quanto il Vate fosse collegato o meno al fascismo, un dibattito teso solo a mettere in risalto atteggiamenti che nulla avevano a che fare con la sua arte e il suo spessore. Abbiamo lavorato per quattro anni e finalmente oggi d’Annunzio è tornato nel suo alveo, oggi è chiaro a tutti che d’Annunzio è uno dei più grandi intellettuali del ‘900, tant’è vero che a cavallo di Ferragosto c’è stato un video di oltre 2milioni di visualizzazioni in cui Bocelli suona ‘La Vucchella’, nota canzone napoletana, musiche di Tosti e parole di d’Annunzio e lo stesso Bocelli lo definisce come ‘uno dei più grandi poeti italiani’. E per la quinta edizione abbiamo scelto lo slogan ‘Vivi, Odi, Balla’. Anche grazie alla nostra operazione culturale, d’Annunzio è oggi studiato da più di venti università nel mondo, dal Brasile al Regno Unito, con collegamenti artistici infiniti, e infatti presenteremo al Museo Paparella una Mostra sul tema ‘d’Annunzio e i suoi artisti’, con agganci a tutti gli altri musei aperti o riqualificati del capoluogo adriatico. d’Annunzio è stato tanto sport e infatti avremo due grandi eventi sportivi nel Festival, ossia la Regata dannunziana che è vicina alla Barcolana, una delle più importanti gare veliche d’Europa; un torneo di calcio Under 15 Scudetto Cup che vedrà presenti le migliori selezioni Inter, Milan, Juve, Roma, Paris Saint Germaine e Pescara, organizzato con il supporto della Curi Pescara-Folgore, ovvero le città toccate da d’Annunzio. Poi sottolineiamo tutti gli eventi di spettacolo teatrale e i concerti che si legano alla narrazione di d’Annunzio e che sono ripartiti in modo puntuale nel programma. Avremo lo spettacolo Teatrale di Cristicchi che ci racconterà l’esodo dalle terre dell’Adriatico e, tra gli altri appuntamenti, il concerto di Roberto Vecchioni il 7 agosto. Ma quest’anno abbiamo la novità, ovvero l’anteprima del Festival dal 28 agosto al primo settembre tra Miglianico, Costa dei Trabocchi, Ripa Teatina, Rocca San Giovanni e Francavilla al Mare che il primo settembre ospiterà prima la conferenza su Michetti e d’Annunzio con Giordano Bruno Guerri e il professor Andrea Lombardinilo e poi il concerto di Gabbani. Tutti gli eventi del Festival sono gratuiti tranne il concerto finale del 10 settembre con Nek e Renga che avrà un costo di 20 euro a biglietto”.

“Il ringraziamento va alla Regione e alla Presidenza del Consiglio regionale che hanno saputo restituire a d’Annunzio il proprio posto nel panorama culturale mondiale attraverso un Festival che ha avuto autorevolezza – ha sottolineato il sindaco Masci -. D’Annunzio è stato forse il più grande personaggio della sua epoca, uno dei più grandi poeti italiani di sempre, il programma della quinta edizione è eccezionale, frutto della sinergia tra Regione e Comune. E continua in questo modo anche una stagione estiva partita lo scorso maggio con il Giro d’Italia, proseguita attraverso decine di manifestazioni e che a settembre avrà con il Festival dannunziano il suo culmine”.

“Anche nella quinta edizione avremo la Notte dei Musei – ha ricordato l’assessore Carota – che è stato il punto di partenza di quello che poi si è concretizzato come la Rete dei Musei MuPe che ha permesso a Pescara di entrare nel novero delle città della Cultura. E va sottolineata la disponibilità dei Musei nel garantire l’apertura straordinaria con uno sforzo e un impegno personale”.

“Credo che lo spin off delle cinque date della dannunzio-week abbiano ulteriormente ampliato e arricchito il programma – ha sottolineato l’assessore D’Amario – con 18 convegni e cinque concerti di assoluto rilievo a dimostrazione che d’Annunzio appartiene a tutto l’Abruzzo”.

Pre-Festival dAnnunziano

Lunedì 28 Agosto

Miglianico – Concerto dei Tiromancino

Martedì 29 Agosto

Guardiagrele – Concerto di Diodato

Mercoledì 30 Agosto

Ripa Teatina – Concerto di Ron

Giovedì 31 Agosto

Rocca San Giovanni – Anna Tatangelo

Venerdì 1 Settembre

Francavilla al Mare – Concerto di Francesco Gabbani

Il Programma:

-Dal 2 al 10 settembre – Aurum – Mostra Centenario dell’Aeronautica Militare – d’Annunzio Aviatore

-Sabato 2 settembre:

10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00

Aurum

Convegno D’Annunzio e la poesia del Novecento

con Giordano Bruno Guerri, Pietro Gibellini, Gianni Oliva, Gianfranca Lavezzi, Valter Boggione,

Giulia Raboni, Gianmario Villalta, Silvio Ramat, Giovanni Tesio

18.00 – Museo Paparella Treccia – Inaugurazione Mostra ‘Gabriele d’Annunzio e i suoi artisti’ con Giordano Bruno Guerri e Fabio Benzi

18:15 -Porto Turistico

Presentazione Regata Dannunziana

18:30 – Aurum

Spettacolo Gran Ballo dannunziano

Società di Danza Chieti-Pescara

20:00 – Aurum

Presentazione del libro ‘Non è mai troppo tardi per andar più oltre. La Nave di Gabriele d’Annunzio’, Teatro, Lirica e Cinema di Evelina di Dio

20.30 – Aurum

Proiezione La Nave diretto da Gabriellino d’Annunzio e tratto dalla tragedia di Gabriele d’Annunzio. Con la presenza di Evelina Di Dio

21:30 –

Teatro D’Annunzio

Concerto Stramorgan Live: Medit Orchestra diretta da Angelo Valori, conduce la serata Pino Strabioli

Domenica 3 Settembre

11:00 – Aurum

Presentazione del libro Un’idea di d’Annunzio – Trent’anni di studi. Gianni Oliva conversa con l’autore con Pietro Gibellini e Gianni Oliva

11:30 – Aurum

Performance D’Annunzio e l’ignota di e con Paolo Puppa

12:00 – Aurum

Dieci anni di Archivio d’Annunzio, celebrazione del decennale della rivista

con Ilaria Crotti, Paolo Puppa, Pietro Gibellini

16:00 – Aurum

Tavola rotonda Poeti di oggi su d’Annunzio

con Tommaso Pomilio, Antonio Ricciardi, Daniele Piccini, Francesco Targhetta, Ermanno Paccagnini, Giordano Bruno Guerri, Francesco Ottonello

18:00 – Aurum

Intervista a d’Annunzio incontro con Domenico Galasso e Gianni Oliva

18:00 – 00:00

Notte dei musei cittadini

eventi e visite nei musei

18:30 – sede Circolo La Scuffia – Porto Turistico

Premiazione Regata Dannunziana

20:30 – Aurum

Tavola rotonda Il dialetto in d’Annunzio: un suono di terra natale

con Daniela D’Alimonte, Fernanda Gerbis, Pierluigi Ortolani, Raffaella Bertazzoli, Elena Ledda

21:30 – Stadio Del Mare

Concerto dei Boomdabash

Lunedì 4 Settembre

10:00 – 13:00 – Aurum

Convegno L’eros come principio dell’arte. Le donne di d’Annunzio: Elvira Fraternali Leoni, Eleonora Duse, Luisa Baccara. Tra storia, teatro e grafologia a cura dell’Associazione Grafologi Aternini Forensi

16:00 – 18:00 – Aurum

Presentazione Libri Ianieri Edizioni – tavola rotonda con Raffaella Canovi, Mario Ianieri, Emanuela Borgatta, Laura Curtale, Maria Pia Pagani, Franca Minnucci

19:00 – Trabocchi Molo Nord

Tramezzino Letterario – festa gastronomica, presentazione del libro La cucina pescarese nel tempo di Licio di Biase e a seguire Dj Set di Pirupa

21:30 – Aurum

Concerto-spettacolo con Simone Cristicchi, Esodo

Martedì 5 Settembre

17:00 – Aurum

Presentazione Libro D’Annunzio erotico di Costanzo Gatta con Angelo Piero Cappello

18:00 – Aurum

Presentazione del libro D’Annunzio & World Literature con Michael Subialka, Elisa Segnini, Mario Cimini, Giordano Bruno Guerri

20.00 – Aurum

Presentazione del libro Fascismo infinito con l’autore Francesco Borgonovo

21.00 – Aurum

Lettura concerto del libro Le più belle poesie di Gabriele d’Annunzio e molto altro a cura di Massimo Pamio, Edizioni Mondo Nuovo

Voci recitanti Elker Errani e Antonella De Collibus accompagnati da Pierfrancesco Fiordaliso, Gianluigi Fiordaliso e Rocco De Massis

21:30 – Teatro d’Annunzio

Concerto di Raphael Gualazzi

Mercoledì 6 Settembre

16:00 – Aurum

Occasioni dannunziane nella poesia di Pier Paolo Pasolini – conferenza e lettura Università “G. d’Annunzio”, con Ugo Perolino e Daniele Ciglia

19:00 – Aurum

D’Annunzio a Nereto: L’illusione per una chimera – Letture e proiezioni della corrispondenza tra d’Annunzio e Vinca Sorge Delfico – Evento patrocinato dal Comune di Nereto

19:00 – Stadio del Mare

Torneo Calcio under 15 Scudetto Cup – Bridge Parade e presentazione squadre: Juventus, PSG, Pescara, Inter, Milan, Roma

20.00 – Aurum

Proiezione dei video D’Annunzio 2022-2023 con Giordano Bruno Guerri

21:30 – Stadio Del Mare

Concerto di Mara Sattei

Giovedì 7 Settembre

17:00 – Aurum Sala Europa

Convegno Scudetto Cup – Il Vate e lo sport: Mens sana in corpore sano’

17:30 – Aurum

Presentazione del libro La seduzione della leggerezza. Tre sguardi eccentrici su D’Annunzio a cura di Massimo Pamio, Edizioni Mondo Nuovo

con l’autore Paolo Lagazzi e Pietro Gibellini

18:45 – Aurum

Presentazione del libro D’Annunzio. La vita come opera d’arte con l’autore Giordano Bruno Guerri

21.00 – Aurum

Spettacolo Megatrend – Le forze che stanno cambiando il mondo con Giancarlo Orsini

21:30 – Teatro d’Annunzio

Concerto di Roberto Vecchioni

Venerdì 8 Settembre

17:00 -Aurum

Il vedere Inimitabile. Occultismo e spiritismo in d’Annunzio

conferenza Università “G. d’Annunzio” con Domenico Tenerelli

17:30 – Aurum

Proiezione Stravaganze dannunziane (6m.)

Istituto Comprensivo Pescara 4

18:00 – Aurum

Nozze di sangue lettura drammatizzata Università “G. d’Annunzio” con Susanna Costaglione e Antonella di Nallo

19:00 Aurum

Presentazione del libro I D’Annunzio. Origini e storia con l’autore Fernando Bellafante

21.00 – Aurum

Spettacolo L’inimitabile. D’Annunzio, immaginifico poeta, ammaliatore di ogni musa

di e con Isabel Russinova

21.30 – Teatro d’Annunzio

Sono solo canzonette? Canzone d’autore, la nuova poesia

Orchestra sinfonica del Conservatorio “L. d’Annunzio”, dirige Angelo Valori

Sabato 9 Settembre

9:00 – 13:00 / 16:00 – 18:00 – Aurum

Convegno internazionale La resa, la fuga, la patria Pescara 9 settembre 1943

ospiti i responsabili degli uffici storici dell’Arma dei Carabinieri, della Marina Militare, dell’Esercito e dell’Aeronautica Militare

9:15 – 11.30 – Stadio Adriatico

Torneo Calcio under 15 Scudetto Cup – finali e premiazione delle squadre

18:00 Aurum

Presentazione catalogo Museo dell’800

21.00 – Aurum

Spettacolo teatrale Gabriele: il mito della bellezza

con Daniele Pecci, Chiara Tarquini e Isabella Crisante

21.30 – Stadio Del Mare

Concerto di Carl Brave

Domenica 10 Settembre

11:00 – 13:00 – Aurum

Convegno D’Annunzio e i luoghi della memoria con Giordano Bruni Guerri

17:00 – Aurum

L’amore è un’infermità terribile e misteriosa. Il sogno della poesia nel carteggio

conferenza e lettura Università “G. d’Annunzio” con Mario Cimini, Domenico Galasso, Clarissa Bottiglione

18:00 – Aurum

Presentazione libro Fronte del cuore, L’amore ai tempi delle trincee con l’autore Licio di Biase

21.30 – Teatro D’Annunzio

Concerto di Nek e Francesco Renga

Il programma degli eventi è disponibile sul sito dannunzioweek.it dove sarà anche possibile effettuare le prenotazioni per alcuni spettacoli gratuiti