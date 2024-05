All’iniziativa hanno aderito anno aderito 73 aziende, sia associate a Confindustria siAbruzzo Medi Adriatico sia esterne all’Associazione

PESCARA – Si è concluso ieri il percorso formativo gratuito “Innovazione per esportare”, rivolto a micro e PMI del centro Italia interessate a operare sui mercati esteri attraverso strumenti innovativi.

Al corso, organizzato da ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane in collaborazione con Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, che si è svolto in modalità on line e con un’ultima giornata in presenza nella sede associativa di Via Raiale a Pescara – hanno aderito 73 aziende, sia associate a Confindustria sia esterne all’Associazione.

Le aziende provenivano da Abruzzo, Marche, Toscana, Lazio, Puglia, Sardegna, Emilia-Romagna e Molise; i settori più rappresentati quelli Agroalimentare e bevande e Tecnologia avanzata, ma rilevante anche la presenza del comparto Design e Salute e benessere.

Strategici i temi trattati: da come affrontare il mercato internazionale attraverso strumenti innovativi a marketing e logistica per il commercio estero, dalla proprietà intellettuale nel contesto internazionale a un focus su come disegnare la strategia di ingresso nel mercato obiettivo. Tutte le docenze sono state tenute da esperti della Faculty Agenzia ICE.

L’attività formativa ha rappresentato anche l’occasione per fornire alle aziende informazioni dettagliate e aggiornamenti su incentivi, strumenti finanziari e servizi in materia di internazionalizzazione offerti da Simest.

A conclusione del percorso formativo, è prevista per un numero selezionato di aziende anche una fase di coaching: un affiancamento personalizzato sugli argomenti presentati durante il corso.

Il Vice Presidente di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico con delega all’internazionalizzazione Alessandro Addari ha sottolineato: “Obiettivo di questa attività è stato supportare le aziende in un percorso di maturazione delle proprie competenze e sviluppare conoscenze e competenze legate ai processi di internazionalizzazione. Come associazione, sviluppiamo partnership che permettano alle imprese di crescere, portando ricchezza sul territorio. Fondamentale per il nostro tessuto produttivo guardare al futuro e acquisire una mentalità orientata all’innovazione sfruttando tendenze emergenti come l‘Intelligenza Artificiale e apprendere come adeguare alle dinamiche di mercato prodotti e processi attraverso supply chain sostenibile o blockchain e NFT, nonché sviluppare strategie concrete di accesso a nuovi mercati anche grazie alla collaborazione con le altre aziende”.

Il medesimo percorso formativo è stato realizzato nel nord Italia e sarà programmato nel sud Italia e, infine, nelle Isole, con edizioni dedicate specificatamente ai rispettivi territori.