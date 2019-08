Feste patronali a Scafa, il programma 2019

Dal 24 al 26 agosto festeggiamenti in onore della Madonna del Carmelo e San Rocco. Ecco i principali eventi in programmi in questi giorni

SCAFA – Festeggiamenti in onore della Madonna del Carmelo e San Rocco a Scafa. Da sabato 24 agosto a lunedì 26 ricco programma con eventi religiosi e musicali. I fedeli troveranno oltre alle Sante Messe nei tre giorni anche la Processione della Vergine del Carmelo per le vie del paese così come quella di San Rocco e chiusura con i fuochi pirotecnici. Ogni serata sarà animata da un concerto con The Fuzzy Dice, Radio Liga e Antonello Cuomo protagonisti. Ingresso gratuito agli eventi. Andiamo a vedere nel dettagli i due programmi con date e orari.

PROGRAMMA RELIGIOSO

SABATO 24 AGOSTO

18.30 Santa Messa

DOMENICA 25 AGOSTO

08 Apertura festa con fuochi pirotecnici

09 Giro per le vie cittadine della Banda di Lettomanoppello

11.15 S. Messa

18.30 S. Messa solenne animata dal Coro Parrocchiale e a seguire Processione della Vergine del Carmelo per le vie del paese

LUNEDÍ 26 AGOSTO

09 Giro per le vie cittadine della Banda di Lettomanoppello

11.15 S. Messa

18.30 S. Messa solenne animata dal Coro Parrocchiale e a seguire processione di San Rocco per le vie del paese

24 Chiusura della festa con i fuochi pirotecnici

PROGRAMMA CIVILE

SABATO 24 AGOSTO

21.30 The Funny Dice in concerto

DOMENICA 25 AGOSTO

21.30 Radio Liga cover Ligabue

LUNEDÍ 26 AGOSTO

21.30 Antonello Cuomo, tributo ad Adriano Celentano