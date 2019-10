Festa in onore di San Luca Evangelista a San Luca di Atessa

ATESSA – Tutto pronto per la per la “Festa in onore di San Luca Evangelista”, ormai un appuntamento da non perdere nel panorama atessano organizzato dal Comitato Feste di San Luca (Parrocchia San Vincenzo Ferrer), in collaborazione con ASD Draghi San Luca.

L’appuntamento è fissato per sabato 19 e domenica 20 ottobre 2019, in località San Luca di Atessa, dalle ore 19:30. Il programma religioso prevede la celebrazione della Santa Messa alle ore 18:00 nel giorno di venerdì 18 (festa liturgica di San Luca) e nel giorno di sabato. Domenica 20 la Santa Messa solenne sarà celebrata alle ore 17:30 a cui farà seguito la processione accompagnata dal concerto bandistico Città di Atessa.

I prodotti tipici abruzzesi e la buona musica saranno i protagonisti delle due serate. Spazio anche all’ampio momento musicale. Si parte, infatti, dalle ore 20:30, di sabato 19 con Renzo Tomassini e la sua “Orchestra Italiana” direttamente da Canale Italia. Domenica l’Orchestra sarà quella di “Zullimania”. Anche quest’anno la manifestazione è stata dedicata dal Comitato Feste di San Luca “agli amici che ci hanno lasciato troppo presto”.

PROGRAMMA

Venerdì 18 ottobre

18 – Chiesa di San Luca, Santa Messa

Sabato 19 ottobre

14 – Gara di briscola a coppie presso il Bar Encanto

18 – Chiesa di San Luca, Santa Messa

19.30 – Apertura stand enogastronomici

20.30 – Serata danzante con l’Orchestra Italiaan Renzo Tomassini

Domenica 20 ottobre

8 – Fuochi pirotecnici di apertura e mercato rionale

17.30 – Santa Messa Solenne e Processione con il Complesso Bandistico “Città di Atessa”

20.30 – Serata danzante con l’Orchestra Zullimania