Festa di San Giovanni a Fossacesia, non ci saranno i tradizionali riti civili

L’edizione 2020 della ricorrenza civile del 24 di giugno, nel giorno dedicato alla festa della Natività di san Giovanni Battista, non si svolgerà

FOSSACESIA – I tradizionali riti civili che accompagnano la festa nell’area di San Giovanni, quest’anno non si terranno. Il Superiore della comunità dei Padri Passionisti, padre Marcello Pallotta, e il comitato feste hanno comunicato all’Amministrazione Comunale di Fossacesia che l’edizione 2020 della ricorrenza civile, particolarmente sentita e che ogni anno, al 24 di giugno, nel giorno dedicato alla festa della Natività di san Giovanni Battista, nell’area monumentale dell’abbazia di San Giovanni in Venere, richiama fedeli e turisti, non si svolgerà. La decisione è legata al periodo dell’emergenza Covid 19.