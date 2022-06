Festa San Cetteo a Pescara: il programma 2022

Si svolgerà dal 2 al 4 luglio la festa del Patrono della Città e dell’Arcidiocesi con un ricco programma religioso, processione e spettacoli

PESCARA – Dal 2 al 4 luglio si svolgerà la Festa di San Cetteo, patrono della Città di Pescara e dell’Arcidiocesi. Andiamo a vedere il programma religioso e civile previsto per questi tre giorni. Le Sante Messe di sabato 2 luglio sono alle 7.30 (con Lodi), 8.30 (con riflessione); domenica 3 luglio alle 8 (con Lodi), 10 (con riflessione), 11.30 (con riflessione) e 19 con Santo Rosario e Triduo a San Cetteo; lunedì 4 luglio alle ore 10 (con Lodi), 11.30 (con riflessione) e 19 con Santo Rosario e Triduo a San Cetteo. La Processione sul fiume Pescara con la Statua del Santo e l’accompagnamento musicale del Grande Concerto Bandistico “Città di Chieti” è previsto sabato dalle ore 17 mentre alle 19 Pontificale dell’Arcivescovo Mons. Tommaso Valentinetti con la partecipazione dei Canonici e dei Sacerdoti, anima il “Coro della Diocesi di Pescara-Penne”.

Domenica 3 alle ore 10 si svolgerà la Regata di San Cetteo, “Memorial Emanuele Di Persio con barche “Gozzo Nazionale” organizzata dal Circolo Nautico Porto Antico Pescara A.S.D.. Per gli spettacoli musicali sono previsti ogni sera alle ore 21 nel piazzale della Stazione di Porta Nuova. Sabato ci sarà ‘Nduccio con l’Orchestra Export Medley in Italy mentre domenica concerto degli Opera Seconda “Pooh tribute band”, lunedì concerto de Il Re degli Ignoranti “Celentano tribute show”. Si ricorda che nei tre giorni di festa nel Piazzale Alessandrini (ex Tribunale) sarà presente un Luna Park con grandi e medie attrazioni.