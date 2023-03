Festa della Primavera 2023 al Parco Annunziata Giulianova

GIULIANOVA – Domenica 2 Aprile al Parco Annunziata in Viale dei Cedri si svolgerà la “Festa della Primavera” organizzata dall’Associazione Quartiere Annunziata. L’evento inizierà alle 15.00 e sarà una giornata all’insegna del divertimento per dare il benvenuto alla bella stagione. Ci saranno giochi, corse con i sacchi, caccia alle uova, giochi di competizione e laboratori creativi, premi e sorprese per i partecipanti. Si ringrazia l’azienda Lisciani Giochi per il materiale ludico donato.

Ricordiamo che è consigliata (non necessaria) la prenotazione al numero 348 4898871 per una migliore organizzazione.