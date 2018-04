Festa della Polizia di Stato 2018 a Giulianova

Il sindaco ringrazia il Questore per aver accolto la candidatura di Giulianova a sede dell’annuale celebrazione del 166° della fondazione

GIULIANOVA (TE) – Il Sindaco Francesco Mastromauro ringrazia il Questore Enrico De Simone per aver accolto la candidatura di Giulianova a sede dell’annuale celebrazione del 166° della fondazione della Polizia di Stato.

Sottolinea il sindaco:

Un evento particolarmente significativo e prestigioso che ci riempie di orgoglio assodando i già intensi legami tra la città e questa importante Istituzione, antica e al tempo stesso costantemente proiettata verso la modernità, che costantemente e con tenacia assicura, grazie all’impegno ed al sacrificio di donne e uomini in divisa,la lotta contro il crimine e garantisce la sicurezza di tutti i cittadini.

La Festa della Polizia 2018 suggella d’altronde una serie di iniziative che evidenzia lo speciale rapporto tra Giulianova e il Corpo: dalla solenne manifestazione per i sessant’anni del locale Distaccamento della Polizia Stradale, tenutasi il 30 gennaio 2015, alla venuta del “truck” della Polizia, il 12 marzo seguente,per la campagna d’informazione itinerante “Una vita da social”; dallo splendido concerto tenuto il 7 giugno 2016 dalla Banda alla venuta del camper, lo scorso 8 marzo, per “Questo non è amore”, la campagna di sensibilizzazione promossa dalla Polizia di Stato contro la violenza di genere. Una Polizia dunque di prossimità, vicina alla gente e per la gente come sintetizzato efficacemente dall’espressione ‘Esserci sempre’ riproposta anche per l’edizione annuale della Festa”.