Pescara, Alternanza Day: il 9 aprile la seconda edizione

Presso la sala Camplone della Camera di Commercio di Chieti Pescara le scuole e il sistema imprenditoriale si incontreranno per progettare percorsi di alternanza scuola lavoro mirati alle nuove competenze professionali

PESCARA – Lunedì 9 aprile 2018, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, è in programma a Pescara, nella sala Camplone della Camera di Commercio di Chieti Pescara ,in Via Conte di Ruvo, la seconda edizione dell’ALTERNANZA DAY, l’evento annuale di presentazione agli istituti superiori di secondo grado ed al sistema imprenditoriale dei principali strumenti che l’ente camerale offre in tema di alternanza scuola lavoro.

L’Alternanza Day è un’iniziativa del Sistema camerale per promuovere l’alternanza scuola-lavoro favorendo la costituzione di un network territoriale tra gli istituti scolastici ed il mondo delle imprese.

L’evento rappresenta, anche, l’occasione per illustrare le attività del nuovo servizio «Orientamento al lavoro e alle professioni», approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico nel maggio del 2017, che riconosce una nuova funzione, ancora più ambizione, agli enti camerali.

Dopo i saluti del neo presidente dell’ente camerale Mauro Angelucci e di Augusta Marconi, dell’ufficio scolastico Chieti Pescara, saranno presentate al territorio le principali novità su alcune delle iniziative che vedono impegnata le Camere di Commercio di Chieti Pescara a supporto dell’Alternanza scuola-lavoro e dell’Orientamento come:

il Registro Nazionale per l’Alternanza ed i percorsi di alternanza scuola lavoro attivati;

il Premio “Storie di alternanza”;

i bandi per i contributi alle imprese;

i risultati del Progetto Excelsior, il sistema informativo per l’occupazione e la formazione che fornisce dati aggiornati sulle principali caratteristiche delle figure professionali ricercate dalle imprese.

Programma:

Ore 10:00

INTRODUZIONE

Mauro Angelucci – Presidente Camera di Commercio Chieti Pescara

Augusta Marconi – Ufficio Scolastico Ambito Chieti Pescara

Ore 10:30

IL NUOVO RUOLO DELLE CAMERE DI COMMERCIO IN TEMA DI ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI

Maria Loreta Pagliaricci – Segretario Generale f.f. CCIAA Chieti Pescara

Ore 10:45

L’ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PROMOSSA DALLA CCIAA DI CHIETI PESCARA

Tosca Chersich – Dirigente Area Promozione CCIAA Chieti Pescara

Ore 11:00

GLI STRUMENTI PER L’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Percorsi evoluti di ASL, Premio Storie d’Alternanza

Gianluca De Santis – Responsabile Ufficio Promozione Comunicazione Stampa CCIAA Chieti Pescara

Percorsi evoluti di ASL, Sistema informativo Excelsior

Giovanni Marcantonio – Responsabile operativo Agenzia di Sviluppo Desk EEN CCIAA Chieti Pescara

Registro Nazionale per l’Alternanza Scuola Lavoro, Bando contributi alle imprese

Paolo Di Lullo – Ufficio Promozione CCIAA Chieti Pescara – Referente Alternanza Scuola Lavoro

Ore 11.30

Dibattito con:

Associazioni di categoria

Poli Tecnici Professionali con ITS e Poli di Innovazione

ANPAL

Imprese