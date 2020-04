Festa della Liberazione 2020: la celebrazione a San Salvo

Il 25 aprile celebrato con la deposizione di una corona al monumento dei Caduti; il Sindaco Magnacca ha ripreso alcune parole di Mattarella

SAN SALVO (CH) – L’Amministrazione comunale di San Salvo ha ricordato con la deposizione di una corona al Monumento ai Caduti il 75° anniversario della Liberazione. Erano presenti il sindaco Tiziana Magnacca e il presidente Eugenio Spadano, in rappresentanza di tutto il Consiglio comunale. Il silenzio è stato suonato da Matteo Terpolilli.

Il sindaco ha ricordato quanti sono in questo momento “in trincea” per proteggerci e curarci dalla pandemia facendo diventare suoi alcuni passaggi del messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel settantacinquesimo anniversario della festa della Liberazione.

“Fare memoria della Resistenza, della lotta di Liberazione, di quelle pagine decisive della nostra storia, dei coraggiosi che vi ebbero parte, resistendo all’oppressione, rischiando per la libertà di tutti, significa ribadire i valori di libertà, giustizia e coesione sociale, che ne furono alla base, sentendoci uniti intorno al Tricolore -ha detto la Magnacca- insieme possiamo farcelo e lo stiamo dimostrando”.

“Ora più che mai –ha proseguito la Magnacca- prendendo esempio dagli uomini e dalle donne che seppero ricostruire l’Italia nel dopoguerra, anche noi, con volontà, idealità, senso del Bene Comune, tenacia e sacrificio, ricostruiamo il Paese duramente colpito nella sua struttura sociale, economica e di libertà dalla pandemia. Nel salutare tutta la mia comunità, tenace come tutti gli abruzzesi, un pensiero affettuoso rivolgo a Gilberto Malvestuto, ultimo ufficiale sopravvissuto della Brigata Maiella che lo scorso 17 aprile ha compiuto 99 anni, che ci ha ricordato chi sono coloro che sono in “trincea” in questo tempo sospeso e difficile come quello che stiamo vivendo. E insieme a lui tutti gli operatori delle forze dell’ordine, delle associazioni di protezione civile, e delle altre associazioni di volontariato, come la Croce Rossa e la Caritas, che non hanno mai smesso un istante in questi giorni di combattere per noi e di proteggerci. Buon 25 aprile nelle vostre case sventolando il Tricolore. Viva San Salvo! Viva l’Italia! Viva la Repubblica!”.