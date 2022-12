Festa dello Sport 2022 al Teatro Marruccino di Chieti

Si svolgerà il prossimo 20 dicembre al Teatro Marrucino di Chieti la Festa dello Sport 2022 organizzata dal Coni Point di Chieti (inizio ore 17.00)

CHIETI – Saranno oltre 140 i premiati fra atleti, dirigenti e società della provincia di Chieti che si sono distinti nell’anno 2022 raggiungendo obiettivi di prestigio in tante discipline sportive sia a livello nazionale che internazionale. In occasione della festa saranno consegnate anche le onorificenze assegnate dal Coni Nazionale, cioè le stelle al merito sportivo d’oro, d’argento e di bronzo per tutti gli atleti che hanno avuto ottimi risultati, ma anche per i dirigenti che hanno fatto una grande carriera. Prevista l’assegnazione di premi speciali.

Saranno presenti all’evento prestigiosi ospiti fra cui la tennista ucraina naturalizzata italiana Anastasia Grimalska del circuito WTA e vincitrice lo scorso anno del torneo Itf del tennis tour “I love Abruzzo” di Pescara, e l’ex calciatore di Serie A Gianluca Colonnello, attuale Head Coach della Juventus Academy Abu Dhabi.

Queste le parole del Delegato Provinciale Coni Chieti Massimiliano Milozzi: “Ringrazio l’Amministrazione Comunale nella persona dell’Assessore allo Sport Manuel Pantalone, sempre vicino al mondo sportivo, per l’ospitalità: il rapporto che si è creato con lui dimostra che nello sport non esiste politica, ma solo lavorare insieme e pedalare. Un grazie sempre al Comune di Chieti che ci ospita nella splendida location di prestigio del Teatro Marrucino e alla Regione Abruzzo per il contributo che ci ha dato per far sì che la manifestazione si potesse svolgere. È importante aver condiviso l’organizzazione di un evento così grande con tutti i presidenti di federazione e i delegati regionali di federazione che ci hanno segnalati gli atleti, i dirigenti e le società meritevoli di premiazione e noi saremo orgogliosi di premiarli. Stiamo cercando sempre più di migliorarci dopo gli eventi di successo organizzati la scorsa estate (il Gran Galà dello Sport a Chieti Scalo, la Giornata Nazionale dello Sport a Roccamontepiano, Sport in Piazza a San Martino sulla Marrucina). Il Coni di Chieti, nonostante le difficoltà del momento a livello economico, sta dimostrandosi molto attivo su tutto il territorio. Lo sport si sta riprendendo benissimo dopo la pandemia: i risultati ci sono stati, vuol dire che i ragazzi e le famiglie hanno fatto molti sacrifici per poter continuare le attività anche in un periodo che è stato senza dubbio fra i più difficili vissuti nella storia del nostro paese”.