Ferragosto a Giulianova, visite gratuite del Polo Museale Civico

GIULIANOVA – Giulianova è una delle città della costa aprutina certamente più ricche di storia e di luoghi della cultura, ed ecco perché il Polo Museale Civico, immerso con le sue sedi espositive nel centro storico, offre ai cittadini e ai turisti due occasioni a settimana per conoscere in maniera approfondita il centro acquaviviano, autentico museo diffuso. Il martedì alle ore 19.00 e il venerdì alle ore 21.00, con partenza dal Punto accoglienza del Polo in piazza Buozzi, guide turistiche ufficiali della Regione Abruzzo accompagneranno gratuitamente i visitatori per le “Passeggiate nell’antica Giulia”, primo esperimento di nuova fondazione urbana del Rinascimento, costellata dalle sedi museali civiche che raccontano la storia della città, dall’antica Castrum Novum romana all’Ottocento artistico e architettonico.

Le visite sono gratuite ed è necessaria la prenotazione chiamando il numero 085.8021290, o inviando una mail a museicivici@comune.giulianova.te.it. Inoltre, il Museo archeologico “Torrione La Rocca” in via del Popolo, la Sala di scultura “R. Pagliaccetti” e la Cappella gentilizia De Bartolomei in piazza della Libertà, saranno visitabili anche a Ferragosto con il consueto orario, dalle ore 21.00 alle 23.00. Ulteriori informazioni sul servizio e sull’offerta dei cinque laboratori didattici per bambini e ragazzi sono disponibili sul sito www.giulianovaturismo.it e sulla pagina Facebook “Polo Museale Civico Giulianova”.