Ferragosto 2019 in Abruzzo, mostre aperte e Musei da visitare

I Musei aperti e le mostre in corso nelle quattro province: le aperture straordinarie previste per la giornata di Ferragosto

A Ferragosto gli eventi non mancano tra sagre, concerti, gite all’aperto e serate disco. Per chi volesse, però, puntare sulla cultura e visitare qualcuno tra i musei e le mostre in corso in Regione, il Polo Museale dell’Abruzzo, diretto da Lucia Arbace ha comunicato le aperture straordinarie e gli eventi in progamma nella settimana di Ferragosto

L’AQUILA – MuNDA – Museo Nazionale d’Abruzzo

Ferragosto aperto orario 8.30/19.00

Via Tancredi da Pentima. Info pm-abr@beniculturali.it tel. 0862.28420/ 3355964661. Biglietto 4 €, ridotto 2 €.

In corso le mostre: La madre generosa. Dal culto di Iside alla Madonna Lactans. La mostra, curata da Lucia Arbace, affronta il primordiale tema della fecondità con le terracotte di Capua, Ercolano, Chieti, con le rare icone del XIII secolo dalle antiche abbazie abruzzesi, con reperti dell’antico Egitto, provenienti dal Museo Archeologico di Napoli, con dipinti rinascimentali, con le floride popolane del seicentesco presepe Antinori ed infine con i votivi in maiolica di Castelli.

Balli d’amore. Tarantello e saltarello tra colto e popolare. Nuova edizione ampliata della mostra che esibisce dipinti e grafiche del ‘700 e dell’800 (tra gli autori Pietro Fabris, Angelika Kauffmann, Pasquale Celommi, Saverio Altamura), strumenti musicali abiti della festa e preziosi gioielli della tradizione abruzzese e napoletana.

ATTIVITÀ DIDATTICHE a cura dell’Ass.ne D-Munda. Info, costi e prenotazione obbligatoria al 3485616363 o all’indirizzo mail associazionedmunda@gmail.com

CELANO (AQ) – Castello Piccolomini – Museo d’Arte Sacra della Marsica,

Ferragosto aperto orario 8.30/19.00

www.museodellamarsica.beniculturali.it , tel. 0863 793730/792922– Biglietto 4 €, ridotto 2 €. Mercoledì 28 agosto Ingresso gratuito

In corso la mostra: Plaisirs & jeux. Giocattoli dall’antichità agli anni ’50. Mostra a cura di Lucia Arbace e Mariangela De Crecchio. Giochi e giocattoli per esser ammirati e scrutati da quanti vorranno apprezzare vicende mai scontate, cariche di inaspettate scoperte.

Mercoledì 28 agosto, ore 17.00. Ingresso gratuito “Problemi di realizzazione dell’emissario del Fucino al tempo di Claudio” con Cairoli Fulvio Giuliani, professore emerito “Sapienza” Università di Roma.

ATTIVITA’ DIDATTICHE a cura della Coop Limes coop.limes@libero.it Info, costi e prenotazioni obbligatorie al 339.7431107:

domenica 18 agosto, ore 16.30-18.00 archeologi per un giorno; ore 18.00-18.30 Visita guidata per bambini alla mostra “Plaisirs et jeaux, “

CELANO – MUSè – Nuovo Museo Paludi

Ferragosto chiuso

tel 0863/790357. Apertura straordinaria dalle 10.00 alle 14.00 il 18 – 25- 26 agosto

SULMONA (AQ) Abbazia di Santo Spirito al Morrone

Ferragosto aperto orario 9.00/13.30

www.santospiritoalmorrone.beniculturali.it, tel 0864.32849. Biglietto 4 €, ridotto 2 €.

In corso la mostra: Natura e Spiritualità nell’arte di Carl Borromaus Ruthart (Danzica 1630 – L’Aquila 1703)

Ospitata negli ampi ambienti oggetto di recentissimi lavori di adeguamento impiantistico, l’esposizione è frutto di un’importante collaborazione internazionale con il Museo Nazionale di Danzica, articolata intorno al nucleo di dipinti del MuNDA dell’Aquila, con prestiti da altri musei e collezioni private. L’esposizione svela, per la prima volta in Italia, aspetti inediti e poco indagati dell’arte di Ruthart, celebrata da illustri contemporanei, contesa dai più sofisticati committenti, tra cui Cosimo de Medici e il principe di Liechtenstein, distribuita oggi nelle più importanti raccolte del mondo, dal Getty Museum a Los Angeles al Louvre a Parigi, al Museo Nazionale di Stoccolma.

ATTIVITÀ DIDATTICHE a cura dell’Ass.ne D-Munda. Info, costi e prenotazione obbligatoria al 3485616363 o all’indirizzo mail associazionedmunda@gmail.com:

Domenica 18.00, ore 16.30 “Prede e predatori”: caccia al tesoro per bambini (età consigliata 4-9 anni) alla scoperta degli animali ritratti nelle opere del pittore celestino Carl Borromaus Ruthart

CAMPLI (TE) -Museo Archeologico Nazionale

Ferragosto aperto orario 8.30/19.00

P.zza S. Francesco, 1 – tel. 0861.569158. Biglietto 4 €, ridotto 2 € . www.archeoabruzzo.beniculturali.it.

dal 17 al 22 agosto biglietto di 2 € e aperture straordinarie fino alle 23.00 con visite gratuite alle collezioni museali alle 20.30 e 21.30 dell’Ass.ne D-Munda. Info e prenotazioni obbligatorie al 339 6125612/ associazionedmunda@gmail.com

CHIETI – Museo Archeologico Nazionale d’Abruzzo – Villa Frigerj

Ferragosto aperto orario: 8.30/19.00

Via G. Costanzi, 2 – Tel. 0871 331668; 0871 404392. Biglietto € 4,00, ridotto € 2,00.

ATTIVITÀ DIDATTICHE a cura dell’Associazione Culturale OltreMuseo. Info e prenotazioni obbligatorie cell. 3336405713; e mail: associazioneoltremuseo@gmail.com: per la 49a Mostra dell’Artigianato Artistico Abruzzese a Guardiagrele:

Mercoledì 14 agosto , ore 11.00-12.30 Visita guidata al Museo Archeologico Nazionale d’Abruzzo Villa Frigerj di Chieti sul tema Abruzzo Terra di Guerrieri..

CHIETI – Museo Archeologico Nazionale



Ferragosto aperto orario: 8.30/19.00

La Civitella Via G. Pianell – tel. 0871 63137. Biglietto € 4,00, ridotto € 2,00. Tel. 0871 63137 http://www.musei.abruzzo.beniculturali.it/musei?mid=316&nome=museo-archeologico-nazionale-la-civitella – Facebook e Instagram: Musei Archeologici di Chieti.

ATTIVITÀ DIDATTICHE a cura dell’Associazione Mnemosyne. Info e prenotazioni: 338 4425880, anche whatsapp, email: associazionemnemosyne@gmail.com:

Domeniche 18 e 25 agosto ore 17.00 – Visita guidata al Museo e al Parco Archeologico La Civitella Prenotazione obbligatoria al 338 4425880.

PESCARA – Museo Casa Natale di Gabriele d’Annunzio

Ferragosto aperto orario: 8.30/19.00

corso Manthonè, 116 www.casadannunzio.beniculturali.it – tel.085.60391-Biglietto 4 €, ridotto 2 €.

In corso la mostra: Franco Summa. All’ombra delle fanciulle in fiore, con uno scritto di Renato Minore. La mostra si propone quale dialogo con la poesia e le memorie di cui sono intrise la dimora e gli spazi della infanzia dannunziana. Il titolo proustiano “All’ombra delle Fanciulle in Fiore”, nelle sue dimensioni variamente allusive, è “letto” nello scritto di Renato Minore che si pone, non come presentazione critica, bensì come parte letteraria dell’opera. “Eden Futurista” e “Seduzione” completano ed estendono sensazioni e pensieri legati all’ambiente.

ATTIVITÀ DIDATTICHE a cura dell’Associazione DADAbruzzo. Info, costi e prenotazione obbligatoria al 388.2408406; dadabruzzo@libero.it; www.dadabruzzo.wordpress.com:

domenica 18 agosto alle ore 18.00 Viaggio alla scoperta dei capolavori del museo.

CASTIGLIONE A CASAURIA (PE) – Abbazia San Clemente

Ferragosto aperto orario 9.00/13.00

www.sanclementeacasauria.beniculturali.it.Tel. 085.8885162 – 0864.32849 e-mail sbsae-abr.abbaziasanclemente@beniculturali.it. Ingresso gratuito.

ATTIVITÀ DIDATTICHE a cura dell’Associazione DADAbruzzo Info, costi e prenotazioni obbligatorie al 388.2408406; dadabruzzo@libero.it; www.dadabruzzo.wordpress.com:

domenica 18 agosto alle ore 11.00: Alla scoperta dell’abbazia benedettina . Servizio guida con un minimo 10 partecipanti

Con il biglietto d’ingresso ad un museo è possibile nella stessa giornata visitarne un altro della rete statale con riduzione. Tutti i musei sono senza barriere architettoniche.