Pescara Calcio: successo nel triangolare a Vasto

I biancazzurri superano Vastese e Pineto rispettivamente 3-0 e 2-0. In gol Galano, Di Grazia e Cisco, doppietta per Borrelli

VASTO – Il Pescara vince il triangolare svoltosi ieri, 14 agosto all’Aragona di Vasto. Dopo il primo match tra Vastese e Pineto, vinto dalla squadra ospite per 1-0 grazie a un gol di Pippi al 45′ i biancazzurri hanno prima superato 3-0 la Vastese quindi 2-0 il Pineto. Nel primo match sono andati in gol dopo appena un minuto Galano su rigore quindi al 17′ e 44′ Borrelli, autore di una doppietta: la prima marcatura arriva con una conclusione potente di destro sul primo palo, la seconda sfruttando una disattenzione difensiva. Nella seconda partita 2-0 del Delfino contro la squadra dell’ex Epifani. Le reti al 14′ e 35′ portano rispettivamente la firma di Di Grazia e Cisco: la prima rete con una precisa conclusione in area, il raddoppio un rasoterra a centroarea. Ricordiamo che il Pescara prima di tuffarsi nel campionato è chiamato all’impegno di Coppa Italia di domenica prossima 18 agosto contro l’Empoli, gara secca e valida per il terzo turno.

TABELLINI

Vastese – Pineto: 0-1

Vastese: Bardini L. Perocchi, Pompei, Iarocci, Cacciotti, Cardinale (35’ Minutolo), Esposito, Bardini F., Ribeiro Dos Santos, Ansini (35’ Cavuoti), Mastromattei. A disposizione: Gabriele. Allenatore: Amelia.

Pineto: Amadio R., Amadio S., Pepe, Sarritzu, Pippi, Alessandro, Marini, Orlando, Perini, Massa, Pierpaoli. A disposizione: Shiba, Di Giovacchino, Della Quercia, Bianciardi, Ghanam, Nazari, Ciarcelluti, Camplone, Marianeschi. Allenatore: Epifani.

Arbitro: Bologna di Vasto (Colonna e D’Adamo di Vasto)

Reti: 45’ Pippi (P).

Vastese – Pescara 0-3

Vastese: Bardini L., Pollace, Giorgi, Fanelli, Cacciotti, Montaperto, Zinni, Stivaletta, Palma, Ravanelli, Alonzi. A disposizione: Gabriele, Marianelli, Loggello, Colitto. Allenatore: Amelia.

Pescara: Sorrentino, Vitturini, Bettella, Scognamiglio, Zappa, Bruno, Maniero, Ventola, Galano, Brunori, Borrelli. A disposizione: Kastrati, Campagnaro, Ciofani, Maragini, Ndiaye, Cisco,Borrelli, Di Grazia, Camilleri. Allenatore: Zauri.

Arbitro: Domenico Colonna di Vasto (Alberto Colonna e Marrollo di Vasto).

Reti: 1’ rig. Galano (P), 17’ e 44’ Borrelli (P).

Pineto-Pescara 0-2

Pineto: Shiba, Pepe, Sarritzu, Pippi, Alessandro, Marini, Orlando, Perini, Bianciardi, Ciarcelluti, Marianeschi. A disposizione: nessuno. Allenatore: Epifani.

Pescara: Kastrati, Vitturini, Bettella, Scognamiglio, Ndiaye, Bruno, Busellato, Ventola, Galano, Brunori, Borrelli. A disposizione: Sorrentino, Campagnaro, Ciofani, Marafini, Zappa, Cisco, Maniero, Di Grazia, Camilleri. Allenatore: Zauri.

Reti: 14’ Di Grazia (P), 35’ Cisco (P).

Foto fonte sito ufficiale Pescara Calcio