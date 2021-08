“Favole e leggende d’Abruzzo” presentato a Navelli il libro

NAVELLI – In una Navelli stracolma di bambini si è svolta il 18 agosto la prima presentazione del libro “Favole e leggende d’Abruzzo”, edito da Edizioni Il Viandante, 2021, di Laura Bongiovanni e Florent Bongiovanni (testi), Alexandre Bongiovanni (illustrazioni) e Anna Bongiovanni (percorsi turistici). Il primo appuntamento era infatti inserito nel programma “Estate a Navelli e Civitaretenga 2021” a cura dell’Associazione Pro Loco di Navelli, ed ha visto la partecipazione del Sindaco di Navelli Paolo Federico, dell’Editore Arturo Bernava e del Presidente dell’Associazione Abrussels, Claudio Vernarelli. Il volume è stato illustrato dalle autrici Laura ed Anna Bongiovanni, che sono riuscite a trasmettere il loro amore per il territorio e la passione che le ha portate a scrivere questo libro: una raccolta di 6 favole illustrate, ispirate a fatti realmente accaduti o leggende popolari medievali, ognuna seguita da un percorso nei luoghi della storia, corredato di foto dei siti di maggior interesse.

“La favola è un genere letterario che ha lo scopo di insegnare qualcosa, attraverso l’esempio e la morale” hanno commentato le autrici “Oltre a questo, speriamo che le nostre favole possano insegnare l’amore per la nostra terra, l’Abruzzo, la sua storia, le sue tradizioni, e la passione per il viaggio, l’avventura e la scoperta. D’altronde questo è un libro che nasce da una partenza, che ha comportato 4 anni all’estero, ed un ritorno, entrambi un’avventura che ci hanno permesso di guardare l’Abruzzo con occhi nuovi”.

Anche i bambini di Navelli hanno dimostrato grande entusiasmo e gioia nello scoprire che vivono in una terra magica: numerosi e attenti infatti i piccoli spettatori che sono accorsi, assieme a genitori e nonni, nella storica Piazza San Pelino, dove è stata allestita anche una piccola esposizione dei disegni originali del libro. Realizzate con la tecnica dell’acquerello, le illustrazioni riproducono molto realisticamente alcuni tra i luoghi e i simboli più significativi della nostra regione: il Gran Sasso, la Rocca di Calascio, le torri di Pacentro, il Drago di Atessa, li Mazzamarille, ecc.. Ora i bambini di Navelli potranno guidare loro mamma e papà, con l’aiuto della mappa dell’Abruzzo inclusa nel libro, alla scoperta degli scenari dove si svolgono le favole, ritrovandosi così nel mondo fantastico di giganti, draghi, maghi, streghe, gnomi, castelli … ma con un profondo radicamento nelle tradizioni popolari nostrane ed un insegnamento su cui farli riflettere.

Anche il Presidente di Abrussels, l’Associazione degli Abruzzesi a Bruxelles, ha sposato l’idea nuova di avvicinare i bambini alla storia e alle tradizioni attraverso questo viaggio nel tempo e nei luoghi antichi e selvaggi suggerito dal libro: “E’ stato un piacere partecipare ad un evento che promuove l’Abruzzo attraverso una riscoperta culturale delle nostre radici ed un turismo diverso”, commenta Claudio Vernarelli, ”la stessa filosofia che attuiamo a Bruxelles con Abrussels, associazione che valorizza l’Abruzzo attraverso le sue peculiarità e che tanto si adopera per promuovere attività e iniziative culturali per le giovani generazioni”.

A far da cornice a questa prima presentazione l’accoglienza e l’ospitalità del Comune di Navelli che sono state davvero speciali: “La magia dell’Abruzzo e della sua gente” ha dichiarato il Sindaco Paolo Federico “merita di essere divulgata al pubblico più vasto. Se poi il messaggio viaggia per toccare la sensibilità e la fantasia dei più piccoli, tutto diventa degno di nota. Per questo i sei racconti contenuti nel volume Fiabe e leggende d’Abruzzo sono destinati ad avere un posto di riguardo nelle librerie e nei cuori di piccoli e grandi lettori. Complimenti agli autori!”.

Tante ancora le tappe del tour itinerante di “Favole e Leggende d’Abruzzo”: Venerdì 20 agosto ore 18.30, si replica a Torricella Peligna, presso la Pineta comunale, all’interno dell’annuale manifestazione del John Fante Festival; Sabato 21 agosto ore 18.30 a Giulianova sulla Terrazza Kursaal; mentre Lunedì 23 agosto ore 18.00 ad Ovindoli, (Piazza San Rocco), per il Festival Letterario Ovindolibri, si recupera la data del 18 saltata a causa del maltempo; Martedì 24 agosto ore 17.30 a Pescasseroli, in Piazza Umberto I.