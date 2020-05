Farindola investe sul turismo e conclude accordo con Wolftour

Mobilità lenta, qualità della vita e formazione sono gli obiettivi del progetto con cui Farindola vuole potenziare l’offerta turistica

FARINDOLA (PE) – L’Amministrazione comunale di Farindola ha formalizzato un accordo con la società Wolftour attraverso il quale saranno investiti, in questa prima fase, circa 10.000,00€ da parte del partner privato, con un contributo del 10% da parte dell’Amministrazione comunale. Questo perché il turismo del terzo millennio, post COVID, non si improvvisa, ma richiede forti competenze e specializzazioni e Farindola vuole potenziare l’offerta turistica del territorio.

Il Sindaco Ilario Lacchetta ha dichiarato che, anche per venire incontro alle richieste di più imprenditori e Associazioni sportive e culturali e in particolar modo degli operatori della filiera turistica, si é deciso di formalizzare questo accordo operativo che doterà il territorio di nuovi strumenti e di una rinnovata strategia di promozione e comunicazione.

Il progetto punta ad ampliare l’offerta turistica del territorio per portare più visitatori a Farindola e concretizzare il vantaggio competitivo che un territorio simile rappresenta rispetto all’idea di turismo possibile durante e post Covid 19.

Il Vice Sindaco con Delega al Turismo ha aggiunto che si punta alla riscoperta del territorio e della natura che circonda Farindola; viabilità lenta, ragionata, portatrice di esperienze, valorizzazione dell’immenso patrimonio naturalistico ambientale esistente. Sentieri, percorribili in bici o a piedi, permetteranno di raggiungere posti incontaminati verso Valle d’Angri-Voltigno, Rigopiano, Campo Imperatore uniti al messaggio sulla qualità della Vita del territorio come vero valore dell’Abruzzo interno; offrire ai turisti un territorio sano, un territorio in equilibrio tra uomo e natura.

Il progetto prevede anche una attività pluriennale di formazione come crescita e arricchimento delle nuove generazioni che si accompagnano alle precedenti. Le scuole e i giovani da sempre presenti nella progettualità di Enti locali e di Wolftour diventano protagonisti assoluti.

Lacchetta ha concluso dicendo che ci si deve mettere al lavoro da subito, non c’è tempo da perdere perché il territorio e le imprese sono già state penalizzate da eventi straordinari e il COVID rischia di mettere in ginocchio tutta l’economia. Non ci si arrende e si affronta con coraggio e determinazione questa fase.