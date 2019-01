FameLab 2019 a L’Aquila: come partecipare, scadenze

Il 13 febbraio incontro formativo e di presentazione di questa competizione internazionale per giovani ricercatori scientifici. Il 14 marzo si terrà la selezione

L’AQUILA – FameLab è alla ricerca di presentazioni affascinanti e coinvolgenti che possano essere comprese da un pubblico generale adulto. È permesso utilizzare materiali di piccole dimensioni e che non richiedano un tempo di allestimento. Non sono consentite presentazioni di diapositive né proiezioni e immagini di alcun tipo. Per la selezione locale è necessario preparare due diverse presentazioni da tre minuti: una per la semifinale e una per la finale, nel caso in cui il concorrente superi la semifinale. La giuria avrà la possibilità di fare alcune domande al concorrente al termine di ogni presentazione ed eventualmente i giudici potranno dare un resoconto immediato, un breve commento alla presentazione vista.

Al termine della pre-selezione verrà comunicata dalla giuria la lista dei partecipanti che sono stati selezionati per disputare la selezione finale. Al termine della selezione finale la giuria comunicherà il vincitore della competizione locale e il secondo classificato, che accederanno alla masterclass e alla finale nazionale. Sarà possibile partecipare sia con presentazioni in italiano che in lingua inglese.

La selezione FameLab 2019 a L’Aquila è un evento aperto al pubblico, organizzato dai Laboratori Nazionali del Gran Sasso, dal Gran Sasso Science Institute e dall’Università degli Studi dell’Aquila e si terrà il 14 marzo 2019, alle ore 9:00, presso l’Auditorium del Gran Sasso Science Institute, via Michele Jacobucci 2.

Il 13 febbraio, alle ore 16:00, presso il GSSI (Viale Crispi, 7 – L’Aquila) ci sarà un incontro formativo e di presentazione generale rivolto a tutti per aiutare gli aspiranti concorrenti a preparare al meglio la propria presentazione. Nel corso dell’incontro un attore improvvisatore, ricercatori e partecipanti delle passate edizioni spiegheranno come organizzare al meglio i contenuti e quali piccoli trucchi retorici sfruttare per essere più coinvolgenti. Si affronteranno anche alcuni aspetti legati alla teatralità di una presentazione, spiegando come il modo di muoversi su un palco, la gestualità e l’impostazione della voce possano aiutare ad attrarre l’attenzione del pubblico.

LA DOMANDA DI ISCRIZIONE

Per partecipare è necessario compilare il modulo d’iscrizione, entro le ore 16:00 del giorno 8 marzo 2019.

Modulo online: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZPc3LQuTt_KXbhgskYkqMXCwD1wibup0VwXAIOt6c1pS59A/viewform

Per info e chiarimenti si può scrivere a: laquila@famelab-italy.it

FAMELAB

FameLab è una competizione internazionale per giovani ricercatori scientifici con il talento della comunicazione. Ideato nel 2005 dal Cheltenham Science Festival coinvolge oggi oltre 30 paesi in tutto il mondo e dal 2012 si svolge in Italia grazie alla collaborazione tra Psiquadro, coordinatore nazionale, e British Council Italia, l’ente culturale britannico che ne ha promosso la diffusione a livello globale. Dal 2012 ad oggi FameLab Italia ha toccato 18 città e coinvolto oltre 700 giovani ricercatori grazie ad una collaborazione con più di 70 partner culturali tra Università, Istituti di Ricerca e enti pubblici, società di comunicazione della scienza, musei e media partner. FameLab 2019 coinvolge 12 città nelle quali verranno selezionati 20 finalisti che parteciperanno ad aprile alla masterclass in comunicazione della scienza in vista della finale nazionale di maggio e della finale internazionale di Cheltenham, nel Regno Unito a giugno, nel corso della quale l’unico vincitore italiano si confronterà con i vincitori di altrettanti paesi del mondo.