Corrado Oddi legge Falcone e Borsellino al “Premio Amicizia” a Roma

Il “Premio Amicizia”, organizzato dall’Associazione Argos Forze di Polizia con il patrocino di RAI per il Sociale, si terrà il 18 giugno

ROMA – Ci sarà anche l’attore Corrado Oddi tra i protagonisti dell’edizione speciale del “Premio Amicizia”, che si svolgerà sabato 18 giugno, a partire dalle ore 18, presso lo Stadio Linkem Arena, a Roma, in Via Tor Bella Monaca. Per l’occasione Corrado Oddi, interprete del ruolo del Giudice Giovanni Falcone nel docufilm della Rai dedicato al Magistrato, leggerà alcuni brani dedicati proprio a Falcone e al collega e amico Paolo Borsellino, dei quali quest’anno ricorre il trentesimo anniversario della morte.

Il Trofeo di Calcio Spettacolo di Solidarietà, organizzato dal Dipartimento Spettacoli e Attività Sociali dell’Associazione ARGOS Forze di Polizia, diretto dal Dottor Gianluca Guerrisi e dal Dottor Fausto Zilli, con il patrocinio della RAI per il Sociale, torna in campo dopo oltre due anni di stop a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia.

Il triangolare di calcio a 11 vedrà impegnate la mista RES ROMA VIII Calcio Femminile e ASD Atletico Roma VI, contro Nazionale Italiana di Calcio Sosia AllStar e ARGOS Soccer Team Forze di Polizia. Tra le fila della squadra Argos Soccer Team, in campo anche il capo department della AS Roma, Dottor Francesco Pastorella.

La manifestazione sarà dedicata alla promozione delle attività della Cooperativa Sociale Onlus

“La Lanterna di Diogene” di Mentana e al sostegno del Percorso delle Buone Azioni contro ogni forma di violenza tracciato da tempo dall’Associazione ARGOS Forze di Polizia.

L’inno d’apertura sarà eseguito dal fisarmonicista Internazionale Maestro Professor Danilo Murzilli mentre il calcio d’inizio sarà battuto da Ezio Luzzi, icona del giornalismo sportivo RAI.

Le riprese televisive e le interviste saranno effettuate alla presenza del Dr. Giovanni Parapini, Direttore Rai per il Sociale.

Ingresso libero e gratuito.