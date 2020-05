FAI Teramo, pillole di restauro, oggi primo appuntamento digitale

In tempo di Coronavirus il FAI Teramo diventa social e da vita ad eventi digitali: il primo il 9 maggio alle 15.30 sulla pagina Facebook

TERAMO – L’emergenza Coronavirus non ha spento né il desiderio di bellezza degli italiani, né la caparbietà del Fondo Ambiente Italiano nel promuovere tale bellezza ed i tesori del nostro territorio, al grido di italiamimanchi.

Le numerose iniziative che il FAI è solito promuovere, infatti, hanno indossato una veste social spaziando tra ambiente e cultura, accompagnando tutti gli iscritti e i simpatizzanti in questi lunghi giorni.

La Delegazione FAI di Teramo ha portato la voce e la vicinanza della Fondazione sul territorio teramano, decidendo di continuare ad indossare la veste social fino a quando non torneremo tutti alle nostre attività abituali. Per questa ragione ha dato vita ad una serie di appuntamenti digitali, alcuni in modalità video, che saranno pubblicati sulla pagina Facebook della Delegazione, altri in modalità videoconferenza in diretta online su una piattaforma accessibile a chiunque e da qualsiasi dispositivo.

Ad inaugurare questo ciclo di eventi digitali sarà la rubrica Pillole di restauro, curata da Valentina Muzii, sabato 9 maggio alle ore 15:30 sulla Pagina Facebook della Delegazione. Una narrazione dei restauri eseguiti grazie al contributo della Delegazione FAI di Teramo a partire dall’anno della sua nascita sino ad oggi. Un percorso che ci consentirà di scoprire piccole e grandi curiosità legate al mondo del restauro.