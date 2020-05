Il Presidente della Regione Marsilio a Petrolio, su Rai Due

Il Governatore nel corso del programma di Duilio Gianmaria, in onda su Rai Due dalle 21.05. Si parlerà di Coronavirus e della Fase 2

PESCARA – Petrolio, in prima serata sabato 9 maggio, alle 21.05 su Rai 2, si occuperà di Coronavirus. Da lunedì l’Italia è entrata nella Fase 2. Una fase che deve essere gestita da tutti con grande senso di responsabilità. Gli esperti ci dicono che per evitare il rischio di nuove ondate di contagi è fondamentale mettere in atto “le tre T”: test, tracciamento e terapia.

Ma a che punto siamo? Il sistema sanitario ha utilizzato questi mesi per dotarsi degli strumenti giusti? Quattro milioni e mezzo di italiani sono tornati al lavoro, alcune attività hanno riaperto i battenti, ma in tanti restano chiusi. A quale prezzo? E con l’estate alle porte gli occhi sono tutti puntati sulla ripartenza o meno del turismo, cuore della nostra economia. In un momento in cui il vaccino è ancora lontano, su quali terapie possiamo puntare? Quali sono le nuove frontiere della ricerca?

Nel corso della puntata, oltre a giornalisti, economisti, virologi imprenditori e, oltre ai Governatori del Piemonte e della Puglia interverrà anche il Presidente di Regione Abruzzo Marco Marsilio.